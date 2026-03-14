Ataque com drones e mísseis atinge embaixada dos EUA em Bagdá (VÍDEO)

247 - A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, foi alvo de ataques com drones e mísseis neste sábado (14), em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. O complexo diplomático está localizado na chamada Zona Verde, área altamente protegida da capital iraquiana que concentra sedes do governo e representações estrangeiras.

Segundo informações divulgadas pela imprensa iraniana, um míssil atingiu uma plataforma de pouso de helicópteros dentro do complexo da embaixada, informa o site da RT Brasil.

De acordo com dois funcionários da segurança do Iraque, o sistema de defesa aérea instalado no topo do edifício também foi atingido por um drone suicida e acabou completamente destruído. Após o ataque, forças de segurança iraquianas fecharam todas as entradas e saídas da Zona Verde para reforçar o controle da área.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o topo do prédio da embaixada com focos de incêndio. Uma espessa coluna de fumaça pode ser vista subindo no céu da capital iraquiana após o impacto.