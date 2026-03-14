Trump sinaliza que guerra contra Irã poderá ser prolongada

247 - A guerra lançada por Estados Unidos e Israel contra o Irã seguirá em curso pelo tempo considerado necessário, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar a ofensiva iniciada no fim de fevereiro.

O conflito já atingiu importantes cidades iranianas e provocou uma escalada de ataques e contra-ataques na região.As declarações foram dadas a jornalistas em Washington e divulgadas pela agência russa TASS, que relatou as respostas do presidente norte-americano sobre a duração e os objetivos da campanha militar contra o Irã.

Questionado sobre quanto tempo durará a operação, Trump evitou estabelecer um prazo definido. “Não posso dizer isso a vocês”, afirmou o presidente dos Estados Unidos. Em seguida, acrescentou: “Mas o que quero dizer é que tenho a minha própria ideia de que durará o tempo que for necessário”.Segundo o líder norte-americano, embora Washington e Tel Aviv atuem em conjunto, os interesses estratégicos de cada país podem não ser completamente idênticos. Ao ser perguntado se os objetivos militares de Estados Unidos e Israel são os mesmos, Trump respondeu que eles “podem ser um pouco diferentes”, sem detalhar quais seriam essas diferenças.



A ofensiva militar conjunta foi lançada em 28 de fevereiro, quando forças dos Estados Unidos e de Israel iniciaram ataques contra alvos no Irã. Grandes centros urbanos iranianos, incluindo Teerã, foram atingidos durante a operação.