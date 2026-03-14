Ataque dos EUA à ilha iraniana de Kharg amplia risco de choque energético global

247 - A intensificação da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã elevou o risco de um impacto global no setor energético após ataques à ilha iraniana de Kharg e novas advertências sobre possíveis alvos ligados à infraestrutura petrolífera.

]A escalada ocorre em meio ao aumento das tensões no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas para o transporte mundial de petróleo.Em análise publicada pela Al Jazeera, o professor de política do Oriente Médio da Universidade de Georgetown no Catar, Zaidon Alkinani, afirmou que a retórica recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possibilidade de destruir instalações petrolíferas na ilha de Kharg caso o conflito se intensifique é motivo de preocupação. Segundo o especialista, o tom adotado por lideranças políticas indica um afastamento de qualquer perspectiva de distensão.“Enquanto alguns atores regionais esperavam uma desescalada, a retórica dos líderes políticos, incluindo Trump, mudou de um possível compromisso para posições duras contínuas”, declarou Alkinani à emissora catariana.

Tensões militares e risco para o mercado de energia

A ilha de Kharg é considerada um dos principais pontos de exportação de petróleo do Irã. Qualquer ataque direto à infraestrutura local teria potencial para provocar forte turbulência nos mercados globais de energia, afetando desde o fornecimento até os preços do combustível em diferentes regiões do planeta.

De acordo com Alkinani, a rigidez das posições de ambos os lados pode ampliar significativamente os efeitos econômicos da crise. “Ambos os lados permanecem obstinados, e as implicações econômicas globais podem ser ainda mais graves do que a situação no terreno sugere, com o fornecimento de energia e os preços do combustível no Ocidente e no mundo sendo fortemente afetados por ataques à infraestrutura crítica”, afirmou.

Reforço militar dos EUA no Oriente Médio

O especialista também destacou a movimentação recente das forças armadas norte-americanas na região. Segundo ele, cerca de 2.500 soldados da 31ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais, deslocados do Japão para o Oriente Médio, aumentam a complexidade estratégica do cenário. A expectativa é que essas tropas permaneçam baseadas em navios.

Para Alkinani, qualquer nova ação militar dependerá diretamente da evolução do conflito e de fatores políticos internos nos Estados Unidos. Entre os elementos que podem influenciar decisões futuras estão a pressão doméstica sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem como as limitações constitucionais relacionadas ao uso da força militar.

Limites legais e dúvidas sobre estratégia

O professor explicou que o Artigo II da Constituição dos Estados Unidos permite que o presidente atue em situações de emergência. Ainda assim, ele avalia que persistem dúvidas sobre a confiança pública e sobre a clareza da estratégia americana no conflito.

Segundo Alkinani, essas incertezas se tornam mais relevantes quando se consideram propostas anteriores discutidas nos círculos políticos dos Estados Unidos, como a possibilidade de atingir diretamente o líder supremo do Irã com o objetivo de provocar o colapso do regime.

Nesse contexto, a combinação entre retórica militar mais agressiva, reforço de tropas e ameaça a instalações petrolíferas estratégicas mantém o Oriente Médio sob forte tensão, ao mesmo tempo em que amplia o temor de impactos econômicos de alcance global.