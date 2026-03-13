Tensão no Oriente Médio mantém petróleo em alta

Reuters - Os preços futuros do petróleo subiram nesta sexta-feira, uma vez que o Estreito de Ormuz permaneceu fechado, mas os analistas estavam cautelosos quanto à possibilidade de o fim de semana trazer mudanças surpreendentes na situação da guerra, duas semanas após seu início.

Os contratos futuros do Brent para maio fecharam a US$103,14 por barril, com alta de US$2,68, ou 2,67%. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para abril fechou a US$98,71 por barril, com alta de US$2,98, ou 3,11%.

Os preços caíram no início desta sexta-feira devido a um relatório que afirmou que um navio-tanque de bandeira indiana havia atravessado o Estreito de Ormuz, mas estava errado. O estreito está fechado desde o início da guerra.

Quando ficou claro que o navio-tanque partiu de Omã e não passou pelo estreito, os preços começaram a subir, ficando positivos antes do meio-dia.

O Brent subiu 11,27% em relação ao seu valor final em 6 de março, enquanto o WTI ganhou 8% em relação ao seu valor de uma semana atrás.

Como parte dos esforços para reduzir os preços dos combustíveis para os consumidores em um ano eleitoral, os EUA emitiram uma licença de 30 dias para que os países comprem petróleo russo e produtos petrolíferos encalhados no mar. O secretário do Treasury, Scott Bessent, disse que essa foi uma medida para estabilizar os mercados globais de energia abalados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irã.

Isso afetará 100 milhões de barris de petróleo russo, o equivalente a quase um dia de produção global, de acordo com o enviado presidencial da Rússia, Kirill Dmitriev.

"O petróleo russo já estava indo para os compradores; isso não está trazendo barris adicionais para o mercado, mas reduz algum atrito", disse Bjarne Schieldrop, analista-chefe de commodities da SEB.

"O mercado está começando a ficar muito preocupado com o fato de que essa (guerra) vai durar mais tempo. O grande medo é que tenhamos danos graves à infraestrutura de petróleo, o que seria uma perda duradoura de fornecimento."

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Anna Hirtenstein em Londres, Jeslyn Lerh em Cingapura, Sam Li e Lewis Jackson em Pequim)