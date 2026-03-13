EUA bombardeiam ilha de Kharg, principal rota de exportação do petróleo iraniano

247 - Os Estados Unidos realizaram nesta sexta-feira (13) um ataque contra a ilha de Kharg, considerada o principal centro de exportação de petróleo do Irã. A operação militar foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ter ordenado bombardeios contra alvos militares localizados na ilha. Kharg é responsável por mais de 90% das exportações de petróleo iraniano, o que faz do local uma peça estratégica para a economia do país e para o fluxo energético internacional. As informações são da Folha de São Paulo.

Bombardeio teve como alvos instalações militares

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o ataque foi conduzido pelo Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos e descreveu a operação como uma das mais intensas já realizadas na região.

"Momentos atrás, sob minhas ordens, o Comando Central dos EUA executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio, obliterando completamente todos os alvos militares na joia da coroa iraniana, a ilha de Kharg", escreveu o presidente dos Estados Unidos. Trump diz que alvos militares foram destruídos

Apesar da ofensiva, Trump afirmou que decidiu não atingir a infraestrutura petrolífera da ilha. Segundo ele, a escolha foi deliberada. "Por razões de decência, optei por não destruir a infraestrutura petrolífera da ilha", declarou.

O presidente dos Estados Unidos também alertou que a decisão pode ser revista caso haja interferência na navegação pelo Estreito de Hormuz. "Contudo, caso o Irã, ou qualquer outro país, interfira na livre e segura passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, reconsiderarei imediatamente essa decisão", acrescentou.

Estreito de Hormuz e impacto no petróleo global

O Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo. A passagem tem sido afetada pelas tensões relacionadas à guerra envolvendo o Irã, o que já vinha provocando pressão sobre os preços da commodity nos mercados internacionais.