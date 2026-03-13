Seis militares morrem após queda de avião-tanque da Força Aérea dos EUA no Iraque

247 - Um avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos caiu no oeste do Iraque durante uma missão de apoio às operações militares contra o Irã, resultando na morte de todos os seis militares que estavam a bordo. O acidente ocorreu na quinta-feira em espaço aéreo considerado seguro pelas forças americanas.

De acordo com informações publicadas pelo Washington Post, autoridades militares confirmaram na sexta-feira que a aeronave KC-135, utilizada para reabastecimento em voo, caiu após um aparente incidente aéreo envolvendo outro avião do mesmo modelo. O episódio está sendo tratado como um acidente em pleno voo.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), o avião realizava uma operação de reabastecimento aéreo quando ocorreu o acidente. A aeronave estava sobrevoando o oeste do Iraque no momento da queda, em uma área controlada por forças consideradas aliadas.

Autoridades militares informaram que o KC-135 aparentemente se envolveu em um incidente no ar com outro avião-tanque do mesmo tipo. A segunda aeronave conseguiu pousar em segurança após o ocorrido.

Os seis tripulantes que estavam a bordo do avião que caiu não sobreviveram. Até o momento, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não divulgou os nomes das vítimas nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do acidente.

O KC-135 é um dos principais aviões de reabastecimento em voo da Força Aérea dos Estados Unidos, utilizado para ampliar o alcance operacional de caças e bombardeiros durante missões militares. Investigações foram iniciadas para esclarecer as causas do acidente.