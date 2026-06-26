Ataque de drones ucranianos deixa mulher ferida em Tula

Um ataque de drones ucranianos em Tula deixou uma mulher ferida e provocou danos em uma casa, em uma linha de transmissão de energia e em uma instalação industrial, informou o governador da região russa, Dmitry Milyayev.

As informações foram divulgadas pela agência estatal russa TASS, com base em uma publicação feita por Milyayev em seu canal na plataforma Max. Segundo o governador, sistemas de defesa aérea do Ministério da Defesa da Rússia destruíram 73 veículos aéreos não tripulados ucranianos durante a noite.

“A região de Tula voltou a sofrer um ataque massivo de drones ucranianos. Uma casa particular foi danificada em uma localidade no distrito de Shchyokino, resultando em uma mulher ferida. Durante a noite, unidades de defesa aérea do Ministério da Defesa da Rússia destruíram 73 UAVs ucranianos”, afirmou Milyayev, de acordo com a TASS.

O governador acrescentou que também foram registrados danos em uma linha de transmissão de energia e em uma planta industrial na cidade de Novomoskovsk. Equipes de emergência foram enviadas aos locais atingidos para avaliar os estragos e realizar os primeiros atendimentos.

O distrito de Shchyokino e a cidade de Novomoskovsk ficam na região de Tula, área situada ao sul de Moscou. Segundo as autoridades locais, os serviços de resposta emergencial seguem trabalhando nas áreas afetadas pelo ataque.

A ofensiva ocorre em meio à continuidade dos ataques aéreos envolvendo drones no território russo, uma das frentes recorrentes do conflito entre Rússia e Ucrânia. Até o momento, conforme as informações divulgadas pelo governador e reproduzidas pela TASS, não há registro de outras vítimas além da mulher ferida.