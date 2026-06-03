Ataque iraniano em retaliação aos EUA paralisa aeroporto do Kuwait e deixa feridos

247 - Um ataque com drones e mísseis paralisou o Aeroporto Internacional do Kuwait, causou danos materiais significativos em um terminal e deixou vários feridos, em nova escalada de tensão no Golfo envolvendo o Irã e os Estados Unidos.

Segundo a Al Jazeera, as Forças Armadas do Kuwait afirmaram que os ataques atingiram um terminal do aeroporto e provocaram danos relevantes à estrutura. Imagens exibidas pela emissora mostraram fumaça subindo após um drone iraniano atingir tanques de combustível na área do Aeroporto Internacional do Kuwait.

A ofensiva também reacendeu o alerta sobre a segurança de infraestruturas civis em países do Golfo. O aeroporto, uma das principais portas de entrada do Kuwait, teve suas operações afetadas após os impactos, enquanto equipes locais avaliavam a extensão dos danos e prestavam atendimento aos feridos.

A Guarda Revolucionária do Irã assumiu o caráter retaliatório dos ataques e afirmou que a ação “deve servir de lição” aos Estados Unidos. De acordo com as informações divulgadas, o Irã lançou uma série de mísseis e drones contra alvos no Kuwait e no Bahrein.

A ofensiva ocorre em um momento de forte deterioração do cenário regional. O uso de drones e mísseis contra instalações estratégicas no Golfo amplia o risco de novos desdobramentos militares e coloca países da região em estado de atenção diante da possibilidade de novas ações.

No caso do Kuwait, o ataque ao aeroporto representa um episódio particularmente sensível por envolver uma infraestrutura civil essencial. Além dos danos materiais, a presença de feridos eleva a gravidade do incidente e pressiona as autoridades locais a reforçarem medidas de segurança em áreas consideradas críticas.

O Bahrein também foi citado entre os alvos da ofensiva iraniana, o que indica uma ampliação do alcance dos ataques em meio à escalada com os Estados Unidos. A declaração da Guarda Revolucionária reforça a leitura de que Teerã busca demonstrar capacidade de resposta contra interesses norte-americanos e aliados regionais.

Até o momento, as autoridades kuwaitianas informaram danos materiais significativos e vários feridos, mas não divulgaram um balanço detalhado sobre o número de vítimas nem a dimensão total dos prejuízos causados ao terminal atingido.