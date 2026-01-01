247 - O número de mortos em decorrência de um ataque ucraniano a um café na região de Kherson controlada pela Rússia é superior a 24 pessoas, incluindo crianças, afirmou nesta quinta-feira (1) o governador da região de Kherson, Vladimir Saldo.

Mais cedo, Saldo havia informado que três drones ucranianos atingiram um café e um hotel na região de Kherson, onde civis comemoravam a noite de Ano Novo. Dados preliminares indicavam 24 mortos e mais de 50 feridos.

“O número de mortos na região de Kherson continua aumentando à medida que os escombros são removidos do local atingido pelo ataque com drones”, disse Saldo à emissora RT, acrescentando que o total de vítimas fatais já ultrapassou 24.

O governador afirmou ainda que há crianças entre as vítimas.

Saldo também relatou que o incêndio no café, localizado no assentamento de Khorly, foi tão intenso que se tornou impossível entrar no local, e que os bombeiros não conseguiram apagar o fogo por mais de seis horas.

Ao mesmo tempo, segundo ele, drones de reconhecimento ucranianos impediram que equipes de resgate chegassem aos feridos no ataque ao café e ao hotel e prestassem socorro.

Pessoas gravemente feridas estão sendo transportadas para hospitais na Crimeia, afirmou o governador, acrescentando que entre os evacuados para a Crimeia há crianças e adolescentes nascidos em 2007 e 2008.

Comentando as dúvidas expressas em alguns veículos de comunicação sobre a existência de vítimas no ataque com drones ucranianos a um café na região russa de Kherson, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o Ocidente continua silenciando os crimes de Kiev.

“Estou lendo em alguns meios de comunicação e blogs sobre ‘dúvidas’ quanto ao fato de ter havido vítimas no café. Se existem dúvidas, elas dizem respeito apenas à integridade de quem duvida. Eu até diria: ‘Vocês não têm consciência, ou o quê?’, mas não vou dizer — eu sei que vocês não têm. E o Ocidente não abandonou sua tática de ‘silêncio estratégico’, quando ataques terroristas da rua Bankova podem passar despercebidos por anos”, escreveu Zakharova no Telegram, nesta quinta-feira.

A Rússia convocou os governos de Estados soberanos e as organizações internacionais a condenarem o ataque terrorista mortal de Kiev contra civis na região de Kherson, informou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores russo. (Com informações da Sputnik).