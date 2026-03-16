Ataques com drones ampliam tensão no Golfo

247 - Mesmo após repetidas declarações de autoridades norte-americanas afirmando que a capacidade militar iraniana teria sido significativamente reduzida, ataques com drones continuam sendo registrados na região.

Em Dubai, um ataque atingiu um tanque de combustível próximo ao aeroporto, provocando incêndio e suspensão temporária das operações aéreas. Já a Arábia Saudita informou ter interceptado 34 drones em apenas uma hora em sua região oriental.