Iêmen ameaça fechar estreito estratégico de Bab al-Mandab em apoio ao Irã
Comandante ligado ao Ansarullah afirma que bloqueio da rota marítima pode ocorrer caso o movimento decida agir contra ofensiva dos EUA e de Israel
247 - Autoridades ligadas ao movimento Ansarullah, que controla grande parte do Iêmen, indicaram que o país pode considerar o fechamento do estratégico estreito de Bab al-Mandab caso decida apoiar o Irã diante da escalada militar envolvendo Estados Unidos e Israel no Oriente Médio.
A informação foi divulgada originalmente pela rede RT e repercutida nas redes sociais, onde um comandante sênior ligado ao movimento afirmou que o bloqueio da passagem marítima é uma das principais opções em análise caso o grupo resolva intervir no conflito regional.
Rota vital para o comércio global
O estreito de Bab al-Mandab é um dos corredores marítimos mais importantes do planeta. Localizado entre a Península Arábica e o Chifre da África, ele conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e funciona como porta de acesso ao Canal de Suez — uma das principais rotas comerciais entre Europa, Ásia e Oriente Médio.
A eventual interrupção dessa passagem poderia provocar impacto direto no comércio internacional e no transporte de energia, já que milhões de barris de petróleo e grande volume de mercadorias transitam pela região todos os anos.
Pressão estratégica em meio à guerra regional
A ameaça surge no contexto da crescente tensão no Oriente Médio e da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, que já provocou instabilidade em outras rotas marítimas estratégicas. Analistas apontam que o Bab al-Mandab poderia se tornar um novo ponto de pressão geopolítica caso o conflito se amplie.
Especialistas observam que forças alinhadas a Teerã, como os houthis do Iêmen, possuem capacidade de interferir na navegação por meio de drones, mísseis, minas marítimas e ataques a embarcações comerciais, o que poderia tornar a travessia insegura para navios mercantes.
Possível impacto global
Um eventual bloqueio do estreito teria efeitos amplos sobre a economia mundial. A rota é considerada uma das mais sensíveis para o fluxo de petróleo e de mercadorias entre continentes, e sua interrupção obrigaria navios a contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando custos e tempo de transporte.
Em cenários de escalada simultânea em outros pontos estratégicos da região, como o estreito de Hormuz, analistas alertam que a combinação de bloqueios poderia provocar uma das maiores perturbações já registradas no sistema global de energia e comércio.
A ameaça de fechamento do Bab al-Mandab, portanto, amplia as preocupações internacionais sobre a possibilidade de o conflito no Oriente Médio se expandir para novas frentes estratégicas, com impactos diretos nas rotas marítimas e nos mercados globais de energia.