Ataques de EUA e Israel devastam 125 mil estruturas civis no Irã

247 - Mais de 125 mil estruturas civis foram destruídas ou severamente danificadas no Irã após semanas de ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel, segundo dados divulgados pelo Crescente Vermelho iraniano. A ofensiva atingiu áreas residenciais, centros comerciais e unidades de saúde, provocando um impacto amplo sobre a população civil.

As informações foram divulgadas pela rede HispanTV, com base em declarações do presidente da Sociedade do Crescente Vermelho do Irã, Pir Hossein Kolivand, que detalhou em pronunciamento televisionado a extensão dos danos causados por cinco semanas de bombardeios. Segundo ele, 125.630 unidades civis foram afetadas, incluindo cerca de 100 mil residências — algumas completamente destruídas e outras com danos significativos.

Além das moradias, aproximadamente 23.500 estabelecimentos comerciais também foram atingidos. O levantamento aponta ainda que 339 instalações médicas, entre hospitais, farmácias, laboratórios, clínicas e centros de emergência, sofreram impactos diretos. Parte dessas unidades precisou suspender temporariamente os serviços, enquanto outras conseguiram retomar o funcionamento em curto prazo.

Entre os casos citados, Kolivand destacou o hospital Khatam al-Anbia, em Teerã, que voltou a operar menos de 24 horas após ser atingido. O dirigente afirmou que a organização reuniu evidências e pretende encaminhar relatórios a organismos internacionais para buscar responsabilização legal. Segundo ele, a documentação já foi enviada ao Gabinete do Procurador do Tribunal Penal Internacional e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Dados mencionados pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho indicam que cerca de 1.900 civis morreram em decorrência dos ataques. Entre as vítimas estariam mais de 200 crianças.

Um dos episódios mais graves ocorreu na cidade de Minab, no sul do país, onde um ataque com míssil Tomahawk atingiu a escola primária Shayare Tayyebe logo no início do conflito, resultando na morte de mais de 181 alunos e professores.

Em discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araqchi, classificou os ataques como crimes de guerra e afirmou que o episódio representa "a ponta do iceberg" de violações mais amplas do direito internacional humanitário.

As autoridades iranianas indicam que pretendem intensificar as ações diplomáticas e jurídicas em instâncias internacionais diante da escala da destruição e do número de vítimas civis.