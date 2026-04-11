Diálogo entre EUA e Irã em Islamabad é considerado de alto risco

247 - As negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Islamabad elevam significativamente o nível de risco diplomático, com a participação de representantes de alto escalão dos dois países, o que reduz as possibilidades de manobra em caso de fracasso.

De acordo com informações da Al Jazeera, o ex-embaixador dos Estados Unidos Henry S. Ensher avaliou que o formato adotado para o diálogo amplia as incertezas e pode gerar consequências relevantes tanto no campo geopolítico quanto no cenário político interno norte-americano.

Em entrevista à emissora, Ensher foi direto ao classificar o momento: “Isso é realmente algo de alto risco por uma série de razões”. Ele destacou que, tradicionalmente, negociações internacionais começam em níveis mais baixos, permitindo avanços graduais até instâncias superiores.

Segundo ele, a estratégia atual rompe esse padrão. “Normalmente, a razão pela qual as negociações começam em um nível mais baixo é porque isso nos dá a oportunidade de subir para um nível mais alto para resolver disputas. Mas quando você começa no topo ou perto do topo, não há para onde ir”, afirmou. “Se isso falhar, é difícil ver o que nós [os EUA] e os iranianos fariam em seguida.”

A avaliação sugere que a ausência de etapas intermediárias pode limitar drasticamente alternativas diplomáticas, aumentando o risco de escalada de tensões caso não haja acordo.

Além das implicações internacionais, Ensher também apontou possíveis reflexos na política doméstica dos Estados Unidos. O vice-presidente Vance, que lidera a delegação norte-americana nas negociações, pode sofrer impactos diretos em sua trajetória política.

“Se isso for um fracasso, se tudo o que os EUA obtiverem disso for mais bombardeios, mais destruição, mais crise econômica nos EUA, mais problemas com seus aliados, então isso seria um grande prejuízo para o futuro político de Vance”, declarou.

A análise reforça que o resultado das negociações em Islamabad não apenas influenciará o relacionamento entre Washington e Teerã, mas também poderá repercutir no equilíbrio político interno dos Estados Unidos, especialmente em um cenário já marcado por tensões internacionais e desafios econômicos.