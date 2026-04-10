Vice dos EUA diz esperar negociações positivas com o Irã, mas faz nova ameaça ao país persa

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta sexta-feira (10) que espera negociações positivas com o Irã, mas fez uma nova ameaça ao governo de Teerã antes do início das conversas. As declarações foram dadas antes de sua viagem ao Paquistão, onde estão previstas as negociações. As informações são da agência Reuters.

Ao falar com jornalistas antes de deixar Washington, Vance declarou: "Estamos ansiosos pela negociação. Acho que será positiva." O vice-presidente também condicionou o avanço das tratativas à postura iraniana durante o diálogo. Segundo ele, os Estados Unidos estão dispostos a negociar, desde que haja boa-fé por parte do outro lado.

"Se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, certamente estamos dispostos a estender a mão", afirmou. Vance acrescentou que, caso o Irã adote outra postura, a reação será diferente. "Se eles tentarem nos enganar, encontrarão uma equipe de negociação não tão receptiva", disse.

O conflito com o Irã foi iniciado pelas agressões estadunidenses e de Israel no dia 28 de fevereiro. Na terça-feira (7), foi anunciado um acordo de cessar-fogo temporário entre Teerã e Washington. Em meio a este contexto, o Paquistão se prepara para sediar negociações entre as nações neste fim de semana.