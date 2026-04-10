Tensões persistem no Oriente Médio no 42º dia da guerra de EUA e Israel contra o Irã

247 - O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, mediado pelo Paquistão, entrou em vigor, mas divergências sobre seu alcance continuam alimentando tensões no Oriente Médio no 42º dia da guerra envolvendo forças americanas e israelenses. Mesmo com a trégua, ataques e movimentações militares seguem impactando países da região, ampliando a instabilidade.

Segundo informações da Al Jazeera, a situação permanece volátil, com episódios recentes indicando fragilidade do acordo e aumento da pressão diplomática internacional por uma solução duradoura.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que ordenou a abertura de negociações diretas com o Líbano “o mais rápido possível”, atendendo a demandas de Beirute. A iniciativa ocorre após um dos episódios mais letais do conflito: ataques israelenses que deixaram ao menos 254 mortos e mais de mil feridos em um único dia, levando o governo libanês a decretar luto oficial.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que os bombardeios violaram o cessar-fogo com os Estados Unidos e advertiu que as ações podem comprometer as negociações em curso. Ele também declarou que Teerã manterá seu apoio ao Líbano, aponta reportagem da AL Jazeera. .

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que forças americanas permanecerão posicionadas ao redor do Irã até que um “acordo real” seja plenamente implementado, sinalizando a possibilidade de novos confrontos caso isso não ocorra.

No Irã, manifestações foram registradas em diversas cidades em homenagem ao líder Ali Khamenei, morto em fevereiro. O novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, declarou em mensagem escrita que o país não busca guerra com Estados Unidos e Israel, mas garantiu que defenderá seus direitos nacionais. Segundo a televisão estatal, ele não aparece em público desde o assassinato de seu pai.

Analistas apontam que Teerã pode estar utilizando sua influência sobre o Estreito de Ormuz como instrumento de pressão por alívio de sanções. Alex Vatanka, do Instituto do Oriente Médio, afirmou: “Eles querem ser um país normal”, destacando que o objetivo iraniano inclui a retomada de investimentos e comércio internacional.

Diplomacia tenta conter escalada

O cessar-fogo mediado pelo Paquistão segue em vigor, embora sem consenso claro sobre seus termos. O país sediará novas negociações entre representantes dos Estados Unidos e do Irã, com encontros previstos para ocorrer em Islamabad sob forte esquema de segurança.

O enviado da ONU, Jean Arnault, esteve em Teerã para reuniões com autoridades iranianas e visitou áreas atingidas por bombardeios. Ele deve seguir para o Paquistão para dar continuidade às tratativas diplomáticas.

Também estão previstas conversas entre Israel e Líbano em Washington na próxima semana, em mais uma tentativa de reduzir a escalada do conflito.

Impactos regionais e pressão internacional

Na região do Golfo, a Arábia Saudita informou que ataques atribuídos ao Irã atingiram infraestruturas energéticas, causando a morte de uma pessoa e afetando a produção de petróleo e gás em diversas áreas do país.

Lideranças internacionais intensificaram esforços diplomáticos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, visitou países do Golfo e defendeu a reabertura total do Estreito de Ormuz, ressaltando a importância da estabilidade regional.

Nos Estados Unidos, Trump tem pressionado Israel a reduzir suas operações no Líbano. Segundo relatos, ele pediu a Netanyahu que diminua o ritmo das ações militares, afirmando que o país deve agir de forma mais contida.

Escalada no Líbano e preocupações humanitárias

Apesar dos esforços diplomáticos, a situação no Líbano continua crítica. Israel emitiu ordens de evacuação para moradores dos subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, alertando para novos ataques iminentes.

Bombardeios aéreos seguem ocorrendo, com drones sobrevoando a capital libanesa em baixa altitude. Tropas israelenses avançam para cercar a cidade de Bint Jbeil, no sul do país.

Hospitais libaneses enfrentam sobrecarga, atendendo centenas de feridos e abrigando milhares de deslocados. A Organização Mundial da Saúde pediu que Israel reverta ameaças de evacuação que afetam unidades hospitalares em Beirute.

Netanyahu afirmou que continuará atacando o Hezbollah “onde for necessário”. Em publicação, declarou: “Estamos continuando a atacar o Hezbollah com força, precisão e determinação”.

Novos focos de tensão

No Iraque, um ataque com drone atingiu uma instalação diplomática dos Estados Unidos em Bagdá, levando autoridades americanas a convocarem o embaixador iraquiano para esclarecimentos.

O cenário atual indica que, apesar do cessar-fogo, o conflito permanece longe de uma resolução definitiva, com múltiplos pontos de tensão ativos e riscos elevados de nova escalada.