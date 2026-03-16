Ataques israelenses atingem subúrbios de Beirute e sul do Líbano

247 - Ataques aéreos israelenses atingiram os subúrbios do sul de Beirute e diversas áreas do sul do Líbano na madrugada desta segunda-feira (16), ampliando a guerra no país. Os bombardeios foram registrados em várias localidades e provocaram grandes colunas de fumaça na capital libanesa, especialmente em regiões consideradas redutos do Hezbollah.

As informações foram divulgadas pela agência estatal libanesa NNA e repercutidas pela CNN Brasil, que citou também registros visuais da agência Reuters mostrando uma densa coluna de fumaça sobre os bairros do sul de Beirute, área que tem sido alvo frequente de ataques israelenses desde o início da atual escalada do conflito.

Bombardeios e alertas de evacuação

Segundo relatos oficiais, Israel emitiu alertas de evacuação para amplas áreas do sul do Líbano, além de partes de Beirute e da região do Vale do Beca. As advertências foram emitidas em meio à ofensiva que, segundo autoridades israelenses, tem como objetivo atingir posições do Hezbollah em diferentes regiões do território libanês.

Ainda nesta segunda-feira, os militares israelenses afirmaram que suas tropas iniciaram nos últimos dias operações terrestres no sul do Líbano. De acordo com o comunicado, a ação busca reforçar as chamadas “defesas avançadas” diante da intensificação dos confrontos na fronteira.

Número de mortos e feridos cresce

O Ministério da Saúde do Líbano informou que, desde o início da agressão israelense, 850 pessoas morreram e mais de 2.100 ficaram feridas. O balanço divulgado pelas autoridades libanesas considera dados contabilizados até o final da tarde de domingo (15).

Além das vítimas diretas, a guerra tem provocado um grande deslocamento populacional no país. Em meio aos bombardeios e à insegurança crescente, centenas de milhares de pessoas deixaram suas casas em diferentes regiões do Líbano.

Incidente envolvendo forças da ONU

Em comunicado divulgado no domingo (15), as forças de paz das Nações Unidas presentes no Líbano relataram ter sido alvo de disparos enquanto realizavam patrulhas em suas bases. Segundo a organização, os tiros foram feitos “provavelmente por grupos armados não estatais”. Não houve registro de feridos.

Hezbollah intensifica ataques

O Hezbollah afirmou ter realizado cinco ataques nesta segunda-feira (16). No dia anterior, o grupo havia declarado ter lançado 25 ofensivas contra alvos israelenses, incluindo posições nas Colinas de Golã e instalações das Forças de Defesa de Israel (IDF) no território libanês.

O aumento dos ataques de ambos os lados reforça o clima de instabilidade no sul do Líbano e na região fronteiriça com Israel, ampliando o temor de uma escalada ainda maior do conflito no Oriente Médio.