Ataques israelenses elevam mortes de civis no Líbano

247 - O avanço dos ataques israelenses no Líbano tem provocado aumento expressivo no número de vítimas civis, à medida que o conflito entra em sua sexta semana e amplia o impacto direto sobre a população. Segundo dados divulgados pela Al Jazeera, 1.461 pessoas morreram e mais de 4.000 ficaram feridas, com mulheres, crianças e profissionais de saúde representando cerca de 25% dos mortos.

Entre os episódios recentes, um ataque israelense em Jnah, área densamente povoada nos arredores dos subúrbios de Beirute, matou três cidadãos sudaneses e um adolescente de 15 anos. O alvo da ação seria um comandante militar do Hezbollah. Apesar de operações classificadas como “ataques direcionados”, os bombardeios têm atingido também pessoas sem ligação com o conflito.

Em Ain Saadeh, bairro predominantemente cristão fora da zona de influência do Hezbollah, três civis foram mortos. As vítimas, segundo relatos, não tinham envolvimento com grupos armados. O episódio intensificou tensões locais, com moradores responsabilizando integrantes e apoiadores do Hezbollah por buscarem abrigo nessas áreas.

No sul do país, na vila de Toul, no distrito de Nabatieh, um ataque resultou na morte de um casal. Os filhos do casal, de 15 e nove anos, ficaram feridos. Há ainda registros de bombardeios que atingiram famílias inteiras, ampliando o número de vítimas entre civis.

O cenário descrito evidencia o impacto crescente da guerra israelense contra o Líbano sobre a população, com ataques em áreas urbanas e residenciais ampliando o número de mortos e feridos fora das linhas de combate.