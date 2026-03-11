Ataques ligados à guerra contra Irã atingem países do Golfo e elevam tensão regional

247 - A guerra envolvendo dos Estados Unidos e Israel contra o Irã está produzindo efeitos diretos em vários países do Golfo Pérsico, ampliando o risco de instabilidade em toda a região. Nas últimas horas, diferentes governos relataram interceptações de mísseis e drones, além de danos pontuais e vítimas em áreas civis e estratégicas.

Segundo informações divulgadas pela Al Jazeera, autoridades de países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) registraram ataques ou tentativas de ataques em pelo menos seis nações da região, incluindo Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Omã.

Catar intercepta míssil

No Catar, o Ministério da Defesa informou ter interceptado um ataque com míssil contra o território nacional na manhã desta quarta-feira. As autoridades afirmaram que a ameaça foi neutralizada pelas defesas aéreas.

Funcionários do governo disseram ainda que não há contato direto com Teerã no momento e advertiram que os ataques iranianos criam um “precedente perigoso”, especialmente diante da presença de instalações energéticas estratégicas na região.

Mortes no Kuwait

O Kuwait relatou a interceptação de oito drones que tinham como alvo o país. Entre os ataques registrados, um atingiu tanques de combustível do aeroporto, provocando a morte de dois agentes de segurança.

De acordo com a Guarda Nacional kuwaitiana, não houve novos mortos ou feridos nas interceptações mais recentes. No entanto, investigações continuam para esclarecer possíveis violações do espaço aéreo registradas anteriormente no dia.

Feridos no Bahrein

No Bahrein, ataques atribuídos ao Irã deixaram dezenas de pessoas feridas, incluindo crianças, na região de Sitra, próxima à capital Manama.Autoridades locais também informaram que um incêndio atingiu uma instalação na área de Ma’ameer após um ataque com drone. Em um episódio anterior na capital, uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas quando um drone atingiu um edifício residencial em Manama.

Emirados Árabes interceptam mísseis e drones

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis e drones lançados a partir do Irã. O Ministério da Defesa declarou que o país mantém o direito de responder às ofensivas registradas desde o início da guerra.

Segundo autoridades emiradenses, mais de mil ataques foram contabilizados desde o início da guerra. Apesar disso, os últimos episódios não deixaram novos feridos.

Arábia Saudita protege campo petrolífero estratégico

Na Arábia Saudita, forças militares informaram ter abatido sete drones que tinham como alvo o campo petrolífero de Shaybah, localizado próximo à fronteira com os Emirados Árabes Unidos.

O local é considerado uma instalação energética estratégica. As autoridades sauditas disseram que não houve danos nem vítimas.

Além disso, mísseis balísticos também foram interceptados sobre a região oriental do país, inclusive nas proximidades de uma base aérea.

Omã suspende evento cultural

Em Omã, o impacto da tensão regional levou ao adiamento da Feira Internacional do Livro de Mascate. Apesar da decisão, o governo informou que nenhum novo ataque ou vítima foi confirmado nas últimas 12 horas.

A sucessão de incidentes em diferentes países do Golfo evidencia a ampliação do alcance geográfico da guerra e reforça temores de que o conflito possa se transformar em uma crise regional de grandes proporções, afetando segurança, rotas energéticas e a estabilidade política do Oriente Médio.