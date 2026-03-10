Itamaraty anuncia voo Doha-São Paulo para brasileiros que queiram deixar o Oriente Médio em meio à guerra no Irã

247 - O Ministério das Relações Exteriores anunciou na noite desta terça-feira (10) a organização de um voo especial para facilitar o retorno de brasileiros que estão no Oriente Médio em meio à escalada militar envolvendo o Irã.

A aeronave, segundo o jornal O Globo, deverá partir de Doha, capital do Catar, com destino a São Paulo, ampliando as alternativas de deslocamento para cidadãos afetados pelas restrições no tráfego aéreo da região. A operação foi viabilizada após articulações diplomáticas conduzidas pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, junto ao governo catariano.

Voo especial para brasileiros no Catar

Em nota, o ministério informou que a iniciativa ocorreu após diálogo direto com autoridades do Catar. O comunicado destaca que “após gestões do Ministro Mauro Vieira junto ao Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foi anunciado que, em 12/3, partirá o primeiro voo Doha-São Paulo desde o início das hostilidades, ampliando as opções de retorno seguro a brasileiros e sul-americanos”.

A medida busca oferecer uma alternativa de retorno aos cidadãos que se encontram na região em meio às dificuldades provocadas pela suspensão de rotas e pelo fechamento temporário de espaços aéreos.

Escalada militar no Oriente Médio

A iniciativa ocorre no contexto da intensificação do conflito no Oriente Médio. A crise começou em 28 de fevereiro, após ataques militares conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã. As ações resultaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, desencadeando uma guerra na região.

Desde então, Teerã tem respondido com ataques contra bases militares e estruturas associadas a aliados de Washington. Entre os países atingidos estão Israel, Iraque, Arábia Saudita, Catar e Omã.

Conflito afeta rotas aéreas internacionais

A troca de ataques entre Israel e Irã já entrou na segunda semana, com bombardeios e lançamentos de mísseis registrados em diferentes pontos do Oriente Médio. A escalada militar tem provocado impactos diretos no transporte aéreo internacional.

Diversos países decidiram fechar temporariamente seus espaços aéreos, enquanto companhias aéreas suspenderam voos na região por motivos de segurança. As restrições deixaram milhares de passageiros retidos em aeroportos do Golfo e levaram governos a buscar alternativas para garantir o retorno de seus cidadãos.