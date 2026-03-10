Marinha dos EUA diz ao setor de transporte marítimo que escoltas em Ormuz não são possíveis no momento

Reuters - A Marinha dos EUA tem recusado pedidos quase diários do setor de transporte marítimo para escoltas militares através do Estreito de Ormuz desde o início da guerra contra o Irã, dizendo que o risco de ataques é muito alto por enquanto, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

As avaliações da Marinha significam uma interrupção contínua das exportações de petróleo do Oriente Médio e refletem uma divergência em relação às declarações do presidente Donald Trump de que os EUA estão preparados para fornecer escoltas navais sempre que necessário para reiniciar as remessas regulares ao longo dessa importante via navegável.

O transporte marítimo ao longo do estreito foi praticamente interrompido desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, há mais de uma semana, impedindo as exportações de cerca de um quinto do suprimento mundial de petróleo e fazendo com que os preços globais do petróleo subissem a níveis nunca vistos desde 2022.

Um oficial sênior da Guarda Revolucionária do Irã disse que o estreito está fechado e que o Irã disparará contra qualquer navio que tentar passar, informou a mídia iraniana na semana passada. Vários navios já foram atingidos.

A Marinha dos EUA tem realizado reuniões regulares com seus pares do setor de transporte marítimo e de petróleo e tem dito durante essas reuniões que não pode fornecer escoltas por enquanto, disseram três fontes do setor de transporte marítimo familiarizadas com o assunto.

As fontes, que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto, disseram que o setor de transporte marítimo tem feito pedidos quase diários para escoltas navais através do estreito.

Uma das fontes disse que a avaliação da Marinha durante o briefing desta terça-feira não havia mudado e que as escoltas só seriam possíveis quando o risco de ataque fosse reduzido.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump promete escoltas navais

Trump tem dito repetidamente nos últimos dias que os Estados Unidos estão preparados para escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz quando necessário.

"Quando chegar a hora, a Marinha dos EUA e seus parceiros escoltarão os navios-tanque pelo estreito, se necessário. Espero que não seja necessário, mas se for preciso, nós os escoltaremos", disse ele na segunda-feira durante uma coletiva de imprensa em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.

As forças dos EUA começaram a analisar as opções para potencialmente escoltar navios através do estreito, caso recebam uma ordem nesse sentido, disse o general Dan Caine, chairman do Estado-Maior Conjunto, na terça-feira.

"Estamos analisando uma série de opções", disse Caine a repórteres no Pentágono.

Uma autoridade dos EUA disse à Reuters que as forças norte-americanas ainda não escoltaram nenhum navio comercial pelo estreito. Mais cedo, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, excluiu uma postagem no X na qual ele dizia que a Marinha havia escoltado um navio com sucesso.

Embora tenha havido algumas viagens pela hidrovia nos últimos dias, a maior parte do tráfego marítimo continua suspensa, com centenas de navios ancorados.

Desafios de segurança aumentam

A Aramco da Arábia Saudita, a maior exportadora de petróleo do mundo, disse na terça-feira que haveria "consequências catastróficas" para os mercados mundiais de petróleo se a guerra contra o Irã continuar a interromper a navegação no Estreito de Ormuz.

Especialistas e analistas em segurança marítima disseram que será difícil proteger o estreito, mesmo que o esforço envolva uma coalizão internacional, devido à capacidade do Irã de implantar minas ou drones de ataque de baixo custo.

"Nem a França, nem os Estados Unidos, nem uma coalizão internacional, nem ninguém está em condições de proteger o Estreito de Ormuz", disse Adel Bakawan, diretor do Instituto Europeu de Estudos sobre o Oriente Médio e o Norte da África.

Na semana passada, o Irã usou um barco de controle remoto carregado de explosivos para danificar um navio petroleiro ancorado em águas iraquianas, de acordo com avaliações iniciais de duas fontes de segurança portuária iraquianas.

Uma fonte de segurança marítima disse que a segurança do estreito poderia exigir que os EUA assumissem o controle da vasta costa do Irã.

"Não há embarcações navais suficientes para fazer isso e os riscos continuam altos, mesmo com uma escolta. Uma ou duas embarcações podem ser dominadas por um enxame (de barcos rápidos ou drones)", disse a fonte.

Nesta terça-feira, o Pentágono renovou as ameaças de atacar o Irã com mais força, a menos que os carregamentos possam passar e disse que estava atacando os navios iranianos que colocam minas e as instalações de armazenamento de minas.