EUA destroem embarcações lançadoras de minas em meio à tensão crescente no Estreito de Ormuz

Reuters - Militares dos EUA "eliminaram" 16 embarcações iranianas lançadoras de minas perto do Estreito de Ormuz nesta terça-feira, informou o Comando Central dos EUA em um comunicado, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, alertava que quaisquer minas colocadas no Estreito pelo Irã deveriam ser removidas imediatamente.

Trump disse anteriormente que os EUA haviam "destruído completamente" 10 embarcações inativas que colocavam minas.

Em aparente resposta aos relatos da mídia de que o Irã havia começado a colocar minas na hidrovia, uma passagem importante para o transporte de petróleo, Trump postou no Truth Social: "Se o Irã colocou alguma mina no Estreito de Ormuz, e não temos relatos de que tenha feito isso, queremos que sejam removidas IMEDIATAMENTE!"

Ele disse que, se Teerã não o fizesse, enfrentaria consequências militares, sem fornecer detalhes.

Trump também disse que os EUA estavam usando a mesma tecnologia empregada contra traficantes de drogas para "eliminar permanentemente qualquer barco ou navio que tentasse minar o Estreito de Ormuz".

Nos últimos meses, os EUA realizaram uma série de ataques a embarcações no Caribe e no leste do Pacífico que, segundo eles, transportavam drogas, matando dezenas de pessoas.

O Pentágono disse mais cedo nesta terça-feira que estava atacando navios iranianos que lançavam minas e instalações de armazenamento de minas.

A guerra entre EUA e Israel contra o Irã já interrompeu efetivamente as remessas pelo Estreito de Ormuz, ao longo da costa iraniana, por onde normalmente passa um quinto do petróleo global e do gás natural liquefeito.