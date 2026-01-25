Barack e Michelle Obama condenam assassinato de Alex Pretti pelo governo Trump e dizem que valores dos EUA estão ameaçados

247 - Barack Obama e Michelle Obama divulgaram, neste domingo (25), uma declaração conjunta condenando a morte de um cidadão americano baleado por um agente federal de imigração em Minneapolis. Segundo o casal, o episódio simboliza um ataque direto a valores fundamentais dos Estados Unidos.

“O assassinato de Alex Pretti é uma tragédia comovente. Também deve ser um alerta para todos os americanos, independentemente do partido, de que muitos dos nossos valores fundamentais como nação estão cada vez mais sob ataque”, afirmaram Barack e Michelle Obama no comunicado publicado nas redes sociais.

Na nota, o casal reconhece que o trabalho de agentes federais e de imigração é complexo, mas ressalta que a atuação deve respeitar limites legais. “Mas os americanos esperam que eles cumpram suas funções de maneira legal e responsável e que trabalhem com, e não contra, as autoridades estaduais e locais para garantir a segurança pública”, diz o texto.

Os Obama também criticaram duramente as recentes operações conduzidas em Minneapolis. “Há semanas, pessoas em todo o país estão indignadas, com razão, com o espetáculo de recrutas mascarados do ICE e outros agentes federais agindo com impunidade e empregando táticas que parecem destinadas a intimidar, assediar, provocar e colocar em risco os residentes de uma grande cidade americana”, afirmaram.

Segundo o comunicado, “táticas sem precedentes” resultaram na morte a tiros de dois cidadãos americanos. O casal acrescenta que, em vez de impor disciplina ou responsabilização, “o presidente e os atuais funcionários do governo parecem ansiosos para agravar a situação, ao mesmo tempo em que oferecem explicações públicas para os tiroteios contra o Sr. Pretti e Renee Good que não são baseadas em nenhuma investigação séria – e que parecem ser diretamente contraditas por evidências em vídeo”.

Barack e Michelle Obama disseram ainda esperar que, após o episódio, autoridades federais reconsiderem a abordagem adotada na cidade e atuem de forma coordenada com o governador de Minnesota, o prefeito de Minneapolis e as polícias estadual e local. O objetivo, segundo eles, deve ser “evitar mais caos e alcançar objetivos legítimos de aplicação da lei”.

O texto é concluído com uma defesa explícita dos protestos pacíficos. “Eles são um lembrete oportuno de que, em última análise, cabe a cada um de nós, como cidadãos, nos manifestarmos contra a injustiça, proteger nossas liberdades básicas e responsabilizar nosso governo”, finaliza o comunicado.