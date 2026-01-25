Saiba quem foi Alex Pretti, enfermeiro assassinado pelo governo Trump

247 – A morte a tiros do enfermeiro Alex Jeffrey Pretti, 37, em Minneapolis (Minnesota), no sábado, 24 de janeiro de 2026, incendiou ainda mais os protestos contra o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas) e aprofundou a crise política em torno da política migratória do presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Em vigílias e manifestações, a indignação se ampliou porque vídeos e relatos públicos passaram a confrontar, ponto a ponto, a versão oficial do governo federal sobre o que ocorreu durante a operação.

Segundo reportagem da teleSUR, Pretti era cidadão norte-americano e trabalhava como enfermeiro de terapia intensiva em um hospital de veteranos de Minneapolis. Nascido no estado de Illinois, ele estudou Enfermagem na Universidade de Minnesota e concluiu o curso em 2021. A publicação relata que, no mesmo dia do assassinato, moradores se reuniram em vigília no Whittier Park, a poucas quadras do local do tiroteio.

A morte ocorreu em um contexto de protestos massivos contra ações violentas do ICE, intensificados dias após outro episódio que gerou comoção: o assassinato de Renee Nicole Good, em 7 de janeiro, quando agentes federais a mataram a tiros dentro do carro durante um operativo. A sequência de casos aumentou o repúdio popular e transformou Minneapolis em um dos principais centros de contestação às operações migratórias do governo Trump.

Quem era Alex Pretti

Familiares afirmaram que Pretti era um amante da natureza e vinha participando das mobilizações que explodiram na cidade após a morte de Renee Good. Seu pai, Michael Pretti, afirmou que ele estava indignado com o que considerava abusos cometidos pelo ICE. Em entrevista citada pela teleSUR, ele declarou: “Se preocupava profundamente com as pessoas e estava muito indignado com o que estava acontecendo em Minneapolis e em todo os Estados Unidos com o ICE, como milhões de pessoas que estão indignadas”. Em seguida, completou: “Sentia que protestar era uma forma de expressar sua preocupação pelos demais”.

A identidade profissional de Pretti, como enfermeiro de UTI em um hospital de veteranos, deu ainda mais peso à revolta de parte da população local. Em vez de um suspeito armado, como sugeriu a narrativa federal, seus apoiadores o descreveram como alguém ligado ao cuidado de pacientes e comprometido com causas sociais.

A versão oficial: “tiros defensivos”

Após a morte de Pretti, o governo federal apresentou uma justificativa semelhante à utilizada em episódios anteriores. A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse em comunicado que os agentes federais realizavam uma operação migratória e dispararam “tiros defensivos” depois que um homem com uma pistola teria se aproximado e “resistido violentamente” quando os agentes tentaram desarmá-lo.

A teleSUR ressalta que essa justificativa passou a ser imediatamente contestada por denúncias públicas e pelo conteúdo de vídeos divulgados nas redes.

Vídeos mostram um celular, não uma arma

A principal contradição que ampliou a indignação social envolve o que aparece nas gravações. Segundo a teleSUR, imagens divulgadas na internet mostram mais de meia dúzia de agentes de imigração imobilizando Pretti e utilizando spray de pimenta antes de dispararem à queima-roupa. Em um dos vídeos, ele aparece segurando um telefone, e não uma arma, apontando-o na direção de um dos agentes.

O material audiovisual também indicaria agressões físicas antes dos disparos, com Pretti cercado e contido por vários agentes. A reportagem descreve que, em determinado momento, um dos agentes estaria sobre as costas de Pretti enquanto outro o golpeia repetidamente perto da cabeça. Em seguida, um tiro é ouvido, e logo depois ocorre uma sequência de disparos.

Um levantamento mencionado no texto aponta que foram efetuados pelo menos 10 tiros em cerca de cinco segundos, o que reforçou a percepção, entre manifestantes e críticos das operações do ICE, de que não se tratou de contenção, mas de uma execução violenta em plena via pública.

A reação da polícia local e o clima de revolta nas ruas

Após o tiroteio, o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O’Hara, afirmou que o homem baleado era um cidadão branco sem antecedentes criminais graves, com registro apenas de algumas multas de estacionamento.

Nas ruas, o ambiente foi descrito como explosivo. Segundo a teleSUR, uma multidão furiosa se aglomerou e passou a gritar insultos contra os agentes federais, chamando-os de “covardes” e exigindo que fossem embora. Em meio ao confronto, manifestantes arrastaram contêineres de lixo para bloquear vias e entoaram palavras de ordem, como “Fora ICE agora”.

A reportagem também relata que agentes federais utilizaram bastões e lançaram granadas de efeito moral contra manifestantes, evidenciando uma escalada repressiva que, para parte da sociedade local, tornou-se símbolo de uma política de intimidação e medo.

Minnesota exige investigação independente e desconfia do governo federal

Com a pressão aumentando, o governador democrata de Minnesota, Mike Walz, ordenou o deslocamento da Guarda Nacional estadual para “garantir a segurança” em Minneapolis. De acordo com o relato, a cidade teria recebido um contingente de agentes federais muito superior ao efetivo da própria polícia local, por determinação do governo Trump.

Walz afirmou que esteve em contato com a Casa Branca e pediu que os agentes federais fossem retirados do estado. Ele também disse que Minnesota conduzirá a apuração do caso e deixou claro que não confia no governo federal para liderar a investigação. Em declaração citada pela teleSUR, Walz afirmou: “O estado deve ter a última palavra, como eu disse à Casa Branca sem rodeios esta manhã: não se pode confiar que o Governo federal lidere esta investigação, o estado se encarregará disso, ponto”.

Ele também criticou a tentativa de moldar a narrativa antes de qualquer apuração completa. “Antes de que se realize qualquer investigação, as pessoas mais poderosas do Governo federal estão inventando histórias e publicando fotos de pessoas sem relação com o caso (...) e uma foto de uma arma de fogo para tentar manipular a narrativa”, disse o governador, em referência ao que descreveu como uma disputa de versões.

Walz ainda publicou uma mensagem exigindo o fim da presença federal em massa: “Tirem os milhares de agentes violentos e sem treinamento de Minnesota. Agora”.

Um novo símbolo do autoritarismo do governo Trump

O assassinato de Alex Pretti se tornou rapidamente um marco da crise política em torno do ICE e das ações do governo Trump. A combinação entre operações migratórias militarizadas, denúncias de violações de direitos humanos, uso de força letal e tentativa de controlar a versão dos fatos elevou o caso a um patamar nacional.

A morte de um cidadão norte-americano, enfermeiro, sem histórico criminal grave, em meio a protestos que já denunciavam abusos federais, aprofunda o desgaste do governo Trump e reforça o sentimento, nas ruas de Minneapolis, de que a política migratória deixou de ser apenas uma disputa administrativa: tornou-se uma engrenagem de repressão, violência e intimidação social em larga escala.