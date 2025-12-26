TV 247 logo
      BC da China promete política macroeconômica mais proativa e liquidez ampla

      Autoridade monetária promete reduzir custos do crédito e conter riscos sistêmicos na economia chinesa

      Guindastes de pórtico perto de contêineres de transporte enquanto um navio porta-contêineres da Evergreen Marine Corp, o Ever Ace, está atracado no Porto de Yangshan, nos arredores de Xangai, China, em 17 de junho de 2025 (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

      PEQUIM, 26 Dez (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que vai implementar políticas macroeconômicas mais proativas, manterá a liquidez ampla e se protegerá contra riscos sistêmicos, segundo um comunicado em seu site que acompanha um relatório anual de estabilidade financeira.

      Ele prometeu "avançar firmemente no apoio financeiro para resolver os riscos de dívida das plataformas de financiamento" e "fortalecer a gestão macroprudencial do financiamento imobiliário", enquanto trabalha para evitar riscos financeiros sistêmicos nos principais setores.

      O Banco do Povo da China também "promoverá uma redução nos custos gerais de financiamento social" e defenderá o "papel decisivo do mercado na formação da taxa de câmbio", de acordo com o comunicado.

