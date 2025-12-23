Xi Jinping cobra maior papel das estatais na modernização da China

247 - O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que as empresas estatais administradas diretamente pelo governo central devem ampliar sua contribuição para a modernização do país, atuando de forma mais integrada às diretrizes estratégicas do Partido e do Estado. Segundo ele, essas companhias têm papel decisivo no desenvolvimento econômico e social de alta qualidade e na melhoria das condições de vida da população.

As declarações foram feitas em uma instrução transmitida durante uma reunião de chefes de empresas estatais centrais realizada em Pequim, entre segunda e terça-feira (23), informa a Xinhua.

Xi Jinping, que também ocupa os cargos de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, ressaltou que as empresas estatais centrais devem aprofundar reformas, fortalecer a prevenção e mitigação de riscos e reforçar sua competitividade essencial. Para o presidente, essas companhias precisam se manter firmemente ligadas à economia real e buscar avanços em tecnologias-chave e essenciais, com o objetivo de se tornarem empresas de classe mundial.

O líder chinês também destacou a importância de preservar e fortalecer a liderança geral do Partido sobre as empresas estatais. Nesse contexto, defendeu o aperfeiçoamento das estruturas institucionais, o reforço da supervisão e o combate firme à corrupção como elementos centrais para a governança corporativa do setor estatal.

A reunião contou ainda com a participação do primeiro-ministro Li Qiang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, que também fez um discurso. Ele afirmou que, durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), as empresas estatais centrais deverão oferecer apoio sólido ao avanço de grandes projetos de infraestrutura e acelerar a modernização da infraestrutura tradicional por meio de tecnologias digitais e inteligentes.

Li Qiang defendeu que essas empresas desenvolvam indústrias emergentes e futuras de acordo com suas funções e atividades principais, ao mesmo tempo em que garantam o fornecimento estável de energia e recursos. O primeiro-ministro também enfatizou a necessidade de fortalecer a pesquisa básica aplicada e de ampliar a participação ativa das estatais no atendimento às principais estratégias nacionais.

Além disso, Li destacou a importância de aprofundar ainda mais as reformas do capital estatal e das próprias empresas estatais, afirmando que os dirigentes dessas companhias devem cumprir suas responsabilidades com uma postura mais proativa e empreendedora.

O encontro foi presidido pelo vice-primeiro-ministro Zhang Guoqing e contou com a presença do conselheiro de Estado Wu Zhenglong, reforçando o peso político e estratégico atribuído ao papel das empresas estatais centrais no futuro do desenvolvimento chinês.