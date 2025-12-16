Revista Qiushi divulga importante artigo de Xi Jinping sobre estímulo à demanda interna

CGTN – O periódico oficial do Partido Comunista da China (PCCh), Qiushi, publicará amanhã (16) um importante artigo intitulado “Expandir a demanda interna é uma medida estratégica”.

O conteúdo reúne as declarações do secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, sobre o impulso ao consumo doméstico, abordando o período de outubro de 2015 a outubro de 2025.

Segundo o texto, ampliar a demanda interna está diretamente ligado à estabilidade e à segurança da economia, sendo essencial para garantir o desenvolvimento econômico sustentável e saudável do país a longo prazo, além de atender às crescentes necessidades da população por uma vida melhor. Para isso, é preciso acelerar a superação das deficiências na demanda interna, especialmente no consumo, a fim de tornar a demanda interna o principal motor e a âncora estabilizadora do crescimento econômico.

O artigo indica que a vantagem de uma grande economia reside em sua capacidade de circulação interna. Além disso, expandir a demanda interna e ampliar a abertura não se opõem. Quanto melhor for o ciclo interno, maior será a atração por recursos globais.

Também se enfatiza que o consumo é um motor essencial para o crescimento econômico do país. Expandir o consumo depende fundamentalmente de promover o emprego, aperfeiçoar a seguridade social, otimizar a distribuição de renda, ampliar a classe média e avançar de forma sólida rumo à prosperidade comum.

Fonte: CMG