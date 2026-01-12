Bélgica propõe operação militar da Otan na Groenlândia contra Trump
Theo Francken reagiu a ameaças dos EUA de capturar a ilha de propriedade dinamarquesa
247 - A Groenlândia deveria ser o local de uma operação militar da Otan como uma “demonstração de força”, afirmou no domingo (11) o ministro da Defesa da Bélgica, Theo Francken. As informações são da Sputnik.
“O único vencedor dessa história é [o presidente da Rússia, Vladimir] Putin, brindando com champanhe em Moscou. Vamos permanecer unidos e, junto com a Otan, conduzir uma operação militar [na região da Groenlândia] para enviar um sinal inequívoco de força aos nossos inimigos”, disse Francken ao canal de notícias belga HLN.
O ministro classificou a questão da Groenlândia como vital para a sobrevivência da Otan. “Estou muito preocupado. Fui muito claro [com o embaixador dos EUA na Bélgica, Bill White, e com o embaixador dos EUA junto à Otan, Matthew Whitaker]: a situação é extremamente preocupante. A Groenlândia não é a Venezuela nem o Irã. Trata-se de uma questão de importância vital para a sobrevivência da Otan, por isso faço um apelo enfático: não avancem mais”, afirmou.
O jornal britânico Daily Mail informou no sábado (10) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria ordenado aos comandantes de operações especiais dos EUA que elaborassem um plano para uma invasão da Groenlândia. Na semana passada, Trump disse à revista The Atlantic que os EUA “absolutamente” precisavam da Groenlândia, alegando que a ilha estaria “cercada por navios russos e chineses”. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, pediu que Trump cesse as ameaças de anexação da Groenlândia, território autônomo que integra o Reino da Dinamarca.
A ilha foi colônia dinamarquesa até 1953. Desde 2009, permanece como parte do Reino da Dinamarca após obter autonomia, com capacidade de autogoverno e de definir sua própria política interna.