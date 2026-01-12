Em meio à disputa pela Groenlândia, Trump diz que "salvou" a OTAN

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a provocar repercussão internacional ao afirmar que foi o responsável por “salvar” a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em um momento de crescentes tensões diplomáticas envolvendo o futuro da Groenlândia e o interesse de Washington na região do Ártico.

A declaração foi publicada pelo próprio Trump em sua rede social, a Truth Social, segundo reportagem da Sputnik International, divulgada nesta segunda-feira (12). “Sou eu quem SALVOU a OTAN!!! Presidente DJT”, escreveu o presidente norte-americano, em uma mensagem em tom enfático que rapidamente repercutiu no cenário internacional.

A fala ocorre em meio à retomada do discurso de Trump sobre a importância estratégica da Groenlândia para os Estados Unidos. O presidente tem defendido reiteradamente que a ilha deveria integrar o território norte-americano, argumentando que sua localização é fundamental para a segurança nacional e para a defesa do que chama de “mundo livre”, especialmente diante da atuação de potências como China e Rússia.