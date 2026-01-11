Cinco principais partidos da Groenlândia firmam pacto contra EUA
"Não queremos ser americanos, não queremos ser dinamarqueses, queremos ser groenlandeses", afirmou o grupo liderado pelo premiê Jens-Frederik Nielsen
247 - Os líderes dos cinco partidos representados no Parlamento da Groenlândia emitiram um comunicado conjunto na sexta-feira (9) rejeitando as repetidas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a possibilidade de Washington assumir o controle da ilha dinamarquesa.
"Não queremos ser americanos, não queremos ser dinamarqueses, queremos ser groenlandeses", afirmou o grupo, liderado pelo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, reiterando que "o futuro da Groenlândia deve ser decidido pelos groenlandeses".
Trump admitiu na sexta-feira que está considerando a anexação da Groenlândia porque teme que a ilha caia sob o controle da Rússia ou da China. Ele também insinuou que estava avaliando opções para assumir o controle do território semiautônomo. O New York Times informou no sábado que a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, ficou chocada com as recentes declarações de Trump
Segundo o The Mail on Sunday, citando fontes, Trump deu instruções ao Comando Conjunto de Operações Especiais dos EUA (JSOC, na sigla em inglês) para elaborar um plano detalhado sobre uma possível invasão da Groenlândia. Segundo o jornal, a premiê dinamarquesa vinha levando as ameaças de Trump a sério há algum tempo e tentava persuadir de forma cautelosa o líder dos EUA a abandonar a ideia.
Líderes europeus estariam tentando chegar a um consenso sobre uma possível resposta às declarações de Trump e esperam encontrar uma forma de evitar um confronto com Washington, informou o New York Times. Entre as medidas consideradas estariam o fortalecimento das forças da Otan para conter de forma mais eficaz a influência da China e da Rússia e até mesmo a concessão de acesso de Trump aos depósitos minerais da Groenlândia.
A Groenlândia faz parte da Dinamarca como um território autônomo. Desde 1979, tem o direito legal de declarar independência por meio de referendo. Estados Unidos e Dinamarca são membros fundadores da Otan. Em 1951, Washington e Copenhague assinaram o Tratado de Defesa da Groenlândia. De acordo com esse acordo, os EUA se comprometeram a defender a ilha contra agressões externas. (Com agências).