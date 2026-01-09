Trump afirma ser “psicologicamente importante” que EUA tomem a Groenlândia

247 - O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que seu país assuma o controle da Groenlândia, território autônomo ligado à Dinamarca. Em entrevista recente, Trump afirmou que a posse da ilha tem um peso estratégico e simbólico decisivo, descrevendo a iniciativa como “psicologicamente importante”.

As declarações foram feitas em entrevista ao The New York Times, divulgada na sexta-feira (9) no podcast The Daily. Ao abordar o tema, Trump sustentou que a simples formalização de acordos não seria suficiente para garantir os interesses norte-americanos na região. “Já tivemos tropas na Groenlândia, mas quero lidar com a Groenlândia da maneira correta. Possuir a ilha lhe dá elementos que você não consegue adquirir apenas assinando um documento”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de recorrer à força militar para alcançar esse objetivo, o presidente evitou comentar diretamente o assunto. Ainda assim, indicou que não acredita que esse tipo de medida será necessária para que os Estados Unidos ampliem sua presença e influência sobre o território.

Trump também falou sobre as relações com a Europa, em um momento de incertezas diplomáticas entre Washington e Bruxelas diante das discussões envolvendo a Groenlândia, região rica em matérias-primas estratégicas. Segundo ele, o relacionamento com os países europeus seguirá positivo. “Sempre vou me dar bem com a Europa”, afirmou.

Na entrevista, o presidente dos Estados Unidos comentou ainda a situação da Venezuela e declarou que Washington mantém uma relação favorável com o novo governo do país e com a presidente interina, Delcy Rodríguez. De acordo com Trump, as autoridades venezuelanas têm atendido às solicitações feitas pelos norte-americanos. “Estamos nos dando muito bem”, afirmou ao se referir ao diálogo entre os dois países.

Ao tratar de sua atuação internacional desde que assumiu o cargo, há quase um ano, Trump reiterou que não deseja promover conflitos armados. “Não quero matar pessoas”, disse. Ele também declarou que foi responsável pelo encerramento de oito conflitos geopolíticos ao longo de seu mandato. “Acabei com oito guerras, mas ainda assim não ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Eram guerras complicadas de serem encerradas”, afirmou.