Trump: Venezuela ajudou a apreender um petroleiro que saiu do país “sem nossa aprovação”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (9) que a Venezuela ajudou a apreender um navio petroleiro. A embarcação partiu do país sul-americano para o território estadunidense, sem aprovação dos EUA.

“Hoje, os Estados Unidos, em coordenação com as Autoridades Provisórias da Venezuela, apreenderam um petroleiro que partiu da Venezuela sem a nossa aprovação”, escreveu Trump na rede Truth Social.

A apreensão ocorreu em um contexto no qual os EUA sequestraram Nicolás Maduro no último dia 2. Trump alegam a necessidade de combate ao narcotráfico, mas o interesse dos EUA é no petróleo na Venezuela, que tem mais de 300 bilhões de barris de petróleo. O número representa aproximadamente 17% das reservas globais.

Manifestantes de vários países fizeram protestos e atos de solidariedade à Venezuela. As manifestações aconteceram em capitais da América Latina, além de cidades na Europa, na Ásia e nos EUA. A Organização das Nações Unidas (ONU) também fez um alerta para a gravidade da interferência dos EUA no território venezuelano.

Além do interesse no recurso, os EUA querem frear um avanço nas relações da América Latina com a China e com o BRICS. Esta última sigla é referente ao grupo de países que formou uma frente de resistência contra a hegemonia estadunidense na política internacional e defende, por exemplo, uma moeda comum entre os membros da aliança para diminuir a dependência do dólar nas transações internacionais.