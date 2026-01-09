Rússia confirma libertação de tripulantes após apreensão de petroleiro pelos EUA

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou nesta sexta-feira (9) que os Estados Unidos libertaram dois tripulantes russos que estavam a bordo de um petroleiro de bandeira russa apreendido no Oceano Atlântico. A liberação ocorreu após um pedido formal feito por Moscou às autoridades norte-americanas.

De acordo com a agência Reuters, a informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial da diplomacia russa. A nota foi assinada pela porta-voz do ministério, Maria Zakharova, que comentou a decisão adotada por Washington.

“Saudamos essa decisão e expressamos nossa gratidão à liderança dos Estados Unidos”, afirmou Zakharova. Segundo ela, as autoridades russas seguem mobilizadas para resolver as questões pendentes relacionadas ao caso. “Estamos avançando com o trabalho prático urgente sobre todas as questões ligadas a garantir o rápido retorno de nossos compatriotas à sua pátria”, declarou.

O episódio teve início na quarta-feira (7), quando forças navais dos Estados Unidos abordaram e apreenderam o petroleiro Marinera, de bandeira russa, em águas do Atlântico, nas proximidades da Islândia. Na ocasião, o Ministério dos Transportes da Rússia informou que havia perdido contato com a embarcação após a ação militar norte-americana.

Ainda segundo as autoridades russas, a abordagem ocorreu no contexto de operações conduzidas por Washington para impedir exportações de petróleo da Venezuela. O caso gerou reação diplomática de Moscou, que passou a exigir esclarecimentos e providências sobre a situação dos tripulantes detidos.

A libertação dos dois cidadãos russos foi confirmada nesta sexta-feira e, segundo o governo da Rússia, os esforços agora se concentram em viabilizar o retorno rápido dos tripulantes ao país.