Venezuela confirma chegada de delegação dos EUA no país e fala em "avanço de diálogo diplomático"

247 -A Venezuela confirmou o avanço de um diálogo diplomático com os Estados Unidos ao anunciar a abertura de um “processo exploratório de caráter diplomático” entre os dois países, com o objetivo de restabelecer as missões diplomáticas e tratar de temas considerados de interesse mútuo.

A informação consta em comunicado oficial, divulgado nesta sexta-feira (9), no qual Caracas afirma que a iniciativa ocorre “em estrito apego aos princípios de soberania nacional e da Diplomacia Bolivariana de Paz” e dentro do marco do direito internacional.

Segundo o texto, o diálogo busca “o restabelecimento das missões diplomáticas em ambos os países”, além de permitir que as partes possam “abordar uma agenda de trabalho de interesse mútuo”, incluindo as consequências de eventos recentes classificados pelo governo venezuelano como uma agressão internacional.

No âmbito desse processo, o comunicado informa que “chega ao país uma delegação de funcionários diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos”, responsável por realizar “avaliações técnicas e logísticas inerentes à função diplomática”. De forma recíproca, o governo anunciou que “uma delegação de diplomáticos venezuelanos será enviada aos Estados Unidos para cumprir as trabalhos correspondentes”.

Ainda de acordo com a nota oficial, a presidenta encarregada Delcy Rodríguez reiterou que a Venezuela enfrentará o cenário atual “pela via diplomática”, sustentando que “a Diplomacia Bolivariana de Paz é o caminho legítimo para a defesa da soberania, o restabelecimento do direito internacional e a preservação da paz”.