247 - Bombardeios realizados por forças israelenses deixaram três pessoas mortas no sul do Líbano nas últimas horas, mesmo com um cessar-fogo formalmente em vigor. A ofensiva aérea atingiu áreas civis e provocou novas vítimas, evidenciando a continuidade da violência e o desrespeito aos acordos anunciados, em um cenário que agrava a instabilidade na fronteira e amplia o sofrimento da população libanesa, informa o canal Hispan TV..

Os ataques ocorreram apesar dos compromissos de interrupção das hostilidades, reforçando denúncias de violações sistemáticas cometidas pelo estado sionista agressor contra o território do Líbano.

Autoridades libanesas classificaram os bombardeios como uma agressão direta à soberania nacional e alertaram para o risco de escalada do conflito. A morte de civis, em meio a um cessar-fogo declarado, reacende críticas à condução militar israelense e expõe a fragilidade dos mecanismos internacionais de garantia da paz na região.

O episódio se soma a uma sequência de ações militares que têm afetado comunidades do sul libanês, com danos à infraestrutura e deslocamento de moradores. Observadores regionais apontam que a persistência dos ataques compromete qualquer avanço diplomático e mantém o Oriente Médio sob permanente tensão, enquanto o Líbano volta a contabilizar perdas humanas em meio a promessas não cumpridas de cessação da violência.