Brasil pode atrair mais investimentos em petróleo após crise no Oriente Médio

247 - O Brasil deve figurar entre os principais destinos de investimentos globais no setor de petróleo em meio ao aumento da instabilidade no Oriente Médio e à busca de grandes empresas por maior diversificação na produção e na logística energética.

As informações são da Sputnik Brasil. Em entrevista à agência, Ivan Timonin, gerente sênior de uma consultoria russa, afirmou que a América do Sul, especialmente Brasil, Argentina e Guiana, tende a ganhar protagonismo no mercado petrolífero internacional diante da crise no estreito de Ormuz.

Segundo o analista, os três países devem responder por cerca de 50% do aumento da extração mundial de petróleo em 2026. A avaliação leva em conta a expansão de projetos estratégicos na região, como novas plataformas no pré-sal brasileiro, o avanço das jazidas de Vaca Muerta, na Argentina, e a ampliação do projeto Stabroek, na Guiana.

A crise no estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte global de petróleo, aumentou a pressão sobre governos, empresas e investidores para reduzir a dependência de áreas sujeitas a instabilidade geopolítica. Nesse contexto, a América do Sul aparece como alternativa relevante para ampliar a segurança energética e diversificar fontes de abastecimento.

O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário por causa do pré-sal, considerado uma das principais fronteiras de produção de petróleo do mundo. A entrada de novas plataformas deve impulsionar a capacidade de extração do país e reforçar sua importância no mercado internacional.

A Argentina também aparece entre os polos de maior interesse, com o desenvolvimento de Vaca Muerta, uma das maiores formações de óleo e gás não convencional do mundo. O avanço dessa produção pode ampliar o peso do país no fornecimento regional e global de energia.

Na Guiana, a expansão do projeto Stabroek tem consolidado o país como uma nova potência petrolífera. A rápida elevação da produção guianense vem chamando a atenção de investidores internacionais e fortalecendo o papel da América do Sul na nova geografia do petróleo.

Além dos países sul-americanos, Timonin afirmou que Estados Unidos e Canadá também devem atrair capital no setor petrolífero. A tendência, segundo ele, é que os investimentos não se concentrem apenas na extração, mas também em infraestrutura.

Nesse movimento, devem ganhar importância projetos de oleodutos, portos, reservatórios de petróleo e novas rotas logísticas. A avaliação é que a segurança no transporte e no armazenamento de energia se tornou um fator decisivo para investidores em um ambiente marcado por tensões militares e incertezas no comércio internacional.

A análise indica que o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã pode acelerar mudanças no fluxo de capitais do setor energético. Com a preocupação em torno do estreito de Ormuz, regiões com capacidade de ampliar a produção fora das áreas mais sensíveis do Oriente Médio passam a ocupar espaço maior nos planos de investimento.

Para o Brasil, esse cenário pode representar uma oportunidade econômica e estratégica. O país combina reservas relevantes, produção em expansão e infraestrutura associada ao pré-sal, fatores que podem reforçar sua condição de destino preferencial para empresas interessadas em reduzir riscos geopolíticos.

A tendência apontada pelo analista sugere que a América do Sul, antes vista como região complementar no mercado global de petróleo, pode assumir papel mais central em 2026. A combinação entre novos projetos, aumento de produção e necessidade de diversificação tende a colocar Brasil, Argentina e Guiana no centro das decisões de investimento do setor.