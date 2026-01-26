TV 247 logo
      Brasileiro segue detido há dois meses após entrevista corriqueira para obtenção de visto nos EUA

      O brasileiro Matheus Silveira, de 30 anos, permanece detido há cerca de dois meses em San Diego, na Califórnia

      Apesar da prisão, Matheus Silveira recebeu autorização das autoridades migratórias para deixar os Estados Unidos de forma voluntária (Foto: Reprodução)

      247 - O brasileiro Matheus Silveira, de 30 anos, permanece detido há cerca de dois meses em San Diego, na Califórnia, após ser preso durante a etapa final do processo para obtenção da residência permanente nos Estados Unidos. Ele foi levado sob custódia do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) em 24 de novembro de 2025, quando participava de uma entrevista migratória relacionada à regularização de seu status por meio de casamento.

      As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a detenção ocorreu em razão de violações migratórias e da existência de antecedentes criminais registrados no país.

      Segundo autoridades federais, Matheus Silveira teria ultrapassado o prazo de validade de um visto de estudante, que expirou durante a pandemia de Covid-19. Ainda conforme os registros oficiais, ele foi condenado em 2022, no estado de Nevada, por dirigir após o consumo de álcool, o que também pesou na decisão migratória.

      A esposa do brasileiro, a americana Hannah Silveira, descreveu o momento da prisão. Ela contou que o casal havia comparecido a um prédio federal para cumprir as exigências legais do processo de regularização migratória por casamento, quando a situação mudou de forma abrupta. Ao final da entrevista, quatro agentes teriam entrado na sala e levado Matheus algemado.

      Hannah afirmou que o marido se encontrava em situação regular quando o visto venceu e que o casal buscou seguir os trâmites legais após o casamento. "Ele estava legalmente na Califórnia quando o visto expirou. O documento venceu durante a pandemia e, depois, nos casamos em 2024. Tentamos obter a residência permanente com base no casamento, após a cerimônia em agosto daquele ano", relatou.

      Apesar da prisão, Matheus Silveira recebeu autorização das autoridades migratórias para deixar os Estados Unidos de forma voluntária. Esse mecanismo permite que o estrangeiro organize a própria saída do país em um prazo de semanas ou meses, mas impõe a proibição de retorno ao território americano por até dez anos. A expectativa é que ele volte ao Rio de Janeiro acompanhado da esposa.

      Segundo Hannah, no entanto, ainda não há uma data definida para a viagem. “Não temos uma data estimada de chegada ao Brasil porque o ICE se recusa a se comunicar com nosso advogado para organizar a viagem. Planejamos ir o mais rápido possível quando permitirem que ele saia. Criamos uma página de doações para ajudar com os custos jurídicos e de mudança, porque isso consumiu todas as nossas economias na tentativa de enfrentar o que está acontecendo", afirmou.

      O caso ocorre em meio a um contexto de endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos e tem chamado atenção para os riscos enfrentados por imigrantes que tentam regularizar sua situação, mesmo quando o processo ocorre dentro das vias legais previstas pela legislação americana.

