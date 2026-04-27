Captura de líder criminoso provoca bloqueios e vandalismo na fronteira do México com os EUA

247 - A prisão de um líder de organização criminosa na cidade de Reynosa, no México, desencadeou uma série de bloqueios de estradas e atos de vandalismo na região de fronteira com os Estados Unidos nesta segunda-feira (27). O detido foi identificado como Alexander "N", considerado um alvo prioritário e integrante de um grupo criminoso que atua no estado de Tamaulipas.

Segundo a AFP, após a captura, membros da organização reagiram com ações coordenadas que incluíram a interdição de vias que ligam Reynosa a cidades vizinhas. De acordo com o porta-voz de segurança de Tamaulipas, foram registrados ao menos oito bloqueios em rodovias da região. Apesar da escalada de tensão, as autoridades informaram que a ordem foi restabelecida e não houve registro de vítimas relacionadas aos episódios.

Relatos publicados nas redes sociais ao longo do dia indicaram cenas de violência urbana, com pneus incendiados e troca de tiros em diferentes pontos da cidade. Moradores foram orientados a permanecer em casa diante do risco.

Identidade do preso

Segundo a imprensa mexicana, o preso pode ser Alexander Benavides Flores, conhecido como "R9", apontado como chefe do grupo Los Metros. A facção é uma das dissidências do Cartel do Golfo, organização que perdeu força ao longo dos últimos anos após a prisão de seus principais líderes.

Reynosa, que possui cerca de 690 mil habitantes, faz fronteira com a cidade de McAllen, no estado do Texas, e historicamente figura como área de atuação de grupos ligados ao narcotráfico.