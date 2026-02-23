Após operação federal contra cartel, México envia 2.500 soldados ao estado de Jalisco em meio a onda de violência

247 - O governo do México anunciou nesta segunda-feira (23) o envio de 2.500 soldados adicionais ao estado de Jalisco e regiões vizinhas após a escalada de violência desencadeada pela morte de um dos principais líderes do narcotráfico no país. De acordo com o secretário da Defesa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, os reforços começaram a ser mobilizados na noite de domingo (22). As informações são da CNN Brasil.

Em entrevista, Trejo afirmou que a presença das forças armadas será ampliada. "Vamos reforçar ainda mais essa presença", declarou. Segundo o ministro, já havia cerca de 7.000 militares posicionados em Jalisco antes do envio do novo contingente. Ele afirmou ainda que "a normalidade foi restabelecida" após a mobilização das tropas.

A violência, que teve início em Jalisco, se espalhou para outras regiões do país. Ocorrências registram diversos focos de incêndio e colunas de fumaça em Puerto Vallarta, cidade turística na costa oeste do México, popular entre turistas estadunidenses. Farmácias e lojas de conveniência foram incendiadas.

Operação contra o Cartel Jalisco Nova Geração

A ofensiva ocorreu no domingo (22) e resultou na morte de Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, apontado como chefe do Cartel Jalisco Nova Geração, além de outros oito integrantes da organização criminosa.

Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse à CNN que uma força-tarefa interinstitucional do país "desempenhou um papel" na ação. O ministro da Defesa do México informou que as informações que permitiram localizar Oseguera partiram de uma parceira amorosa dele.

De acordo com Omar García Harfuch, secretário de Segurança e Proteção Cidadã do México, ao menos 25 integrantes da Guarda Nacional morreram nos confrontos ocorridos em Jalisco após a operação. Ele também informou que uma civil morreu e que "30 criminosos também perderam a vida" durante os enfrentamentos.