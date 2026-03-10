Casa Branca diz que aumento nos preços do petróleo e gás nos EUA é "temporário"

Reuters – O público dos Estados Unidos verá os preços do petróleo e do gás caírem rapidamente, afirmou nesta terça-feira (10) a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, assim que os objetivos da agressão aérea conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã foram totalmente alcançados.

"Fiquem tranquilos: para o povo estadunidense, o recente aumento nos preços do petróleo e do gás é temporário, e esta operação resultará em preços mais baixos da gasolina no longo prazo", disse Leavitt a jornalistas.

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira (9) para mais de 119 dólares por barril, o nível mais alto desde junho de 2022, à medida que cortes na oferta promovidos pela Arábia Saudita e outros produtores aumentaram os temores de grandes interrupções no fornecimento global.

Leavitt acrescentou que Donald Trump e sua equipe de energia estavam acompanhando de perto os mercados e conversando com líderes do setor, enquanto as Forças Armadas dos EUA elaboravam opções adicionais, de acordo com a diretriz do presidente de manter aberto o Estreito de Ormuz.

As discussões refletem a preocupação da Casa Branca de que a alta nos preços do petróleo — após mais de uma semana de ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã — prejudique empresas e consumidores americanos antes das eleições legislativas de novembro, quando os republicanos aliados de Trump esperam manter o controle do Congresso.