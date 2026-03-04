Caso Epstein: secretária de Justiça dos EUA é convocada a depor na Câmara

247 - A secretária de Justiça dos Estados Unidos, Pam Bondi, foi intimada a depor nesta quarta-feira (4) pela comissão de Supervisão da Câmara sobre a atuação do Departamento de Justiça no caso de Jeffrey Epstein e a divulgação de seus arquivos. A convocação ocorre após críticas de republicanos e democratas sobre a condução da investigação e falhas na proteção de dados de vítimas e suspeitos. As informações são do jornal O Globo.

Apesar da objeção do presidente do painel, James R. Comer, cinco membros republicanos da comissão se uniram aos democratas para aprovar a intimação apresentada pela deputada Nancy Mace, da Carolina do Sul. A votação terminou em 24 a 19, sinalizando uma ação rara do Congresso controlado pelo Partido Republicano contra um alto funcionário do governo Trump.

Segundo as normas da comissão, Bondi prestará depoimento a portas fechadas, sob juramento. O formato exige respostas mais detalhadas e rigorosas do que em audiências públicas, nas quais autoridades podem recorrer a discursos preparados e atuação diante das câmeras.

A intimação surge após episódios anteriores em que Bondi compareceu à comissão e contestou os parlamentares democratas, incluindo uma sessão em fevereiro deste ano que durou cinco horas. Durante essas audiências, a secretária ironizou críticas e se esquivou das acusações, pedindo que os democratas pedissem desculpas ao presidente Trump.

Arquivos de Epstein e falhas na responsabilização

A investigação envolve a divulgação de mais de 3,5 milhões de arquivos do caso Epstein, obtidos pelo Departamento de Justiça após a promulgação de lei de transparência assinada por Trump. A legislação exige manter sigilo sobre nomes e dados pessoais das vítimas, mas não protege figuras poderosas próximas a Epstein. Críticas apontam falhas na responsabilização de colaboradores da rede de tráfico sexual, com exceção da principal cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, que cumpre pena.

Tanto republicanos quanto democratas questionam a atuação da secretária. Para os primeiros, o caso define seu mandato; para os segundos, Bondi teria agido conforme ordens de Trump, mostrando lentidão ou seletividade em medidas que não agradavam o presidente.