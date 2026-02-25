Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA, renunciará a Harvard em meio a repercussões por vínculos com Epstein

Reuters — O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos Larry Summers afirmou nesta quarta-feira (25) que deixará seu cargo de professor na Universidade Harvard ao fim do ano acadêmico, em meio à contínua repercussão de seus vínculos com o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

"Eu tomei a difícil decisão de me aposentar do meu cargo de professor em Harvard ao final deste ano acadêmico", disse Summers em comunicado.

Summers, que também foi presidente de Harvard, tem sido alvo de críticas desde que o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA divulgou documentos detalhando uma correspondência pessoal contínua entre ele e Epstein. Não surgiu nenhuma evidência de irregularidades por parte de Summers.

Summers interrompeu suas atividades de ensino em Harvard e entrou em licença do cargo de diretor de uma escola de negócios e governo da universidade em novembro, após a instituição anunciar que realizaria uma revisão dos nomes mencionados nos arquivos relacionados a Epstein.

"Em conexão com a revisão em andamento pela Universidade de documentos relacionados a Jeffrey Epstein que foram recentemente divulgados pelo governo, o reitor da Harvard Kennedy School, Jeremy Weinstein, aceitou a renúncia do professor Lawrence H. Summers de sua posição de liderança como codiretor do Mossavar-Rahmani Center for Business and Government", afirmou o porta-voz de Harvard, Jason Newton, em comunicado.

Newton disse que Summers permanecerá em licença até se aposentar de seus cargos acadêmicos e do corpo docente de Harvard ao final do ano letivo.

Summers também renunciou em novembro ao conselho da OpenAI, desenvolvedora da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, após Harvard anunciar sua revisão.

Na ocasião, Summers declarou estar "profundamente envergonhado" de suas ações e afirmou que se afastaria de compromissos públicos para "reparar relações com as pessoas mais próximas a mim".