Polícia do Reino Unido conclui buscas na antiga residência do ex-príncipe Andrew

Reuters – A polícia britânica informou nesta terça-feira (24) que foram concluídas as buscas na antiga residência de Andrew Mountbatten-Windsor, no sudeste da Inglaterra, após o ex-príncipe ter sido preso na semana passada sob suspeita de má conduta em cargo público.

A prisão de Mountbatten-Windsor na última quinta-feira integra uma investigação policial sobre seus vínculos com o falecido agressor sexual estadunidense Jeffrey Epstein.

"Os agentes deixaram o local que estávamos vasculhando em Berkshire. Isso conclui a atividade de busca iniciada após a prisão, na quinta-feira, de um homem na casa dos 60 anos, de Norfolk", afirmou em nota Oliver Wright, chefe adjunto da Polícia do Vale do Tâmisa.

Documentos dos arquivos relacionados a Epstein, divulgados no mês passado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, indicam que o irmão mais novo do rei Charles teria enviado documentos governamentais confidenciais ao financista enquanto atuava como enviado comercial.

Mountbatten-Windsor sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein e declarou que lamenta a amizade que manteve com ele.

Separadamente, a polícia de Londres informou na sexta-feira (20) que está entrando em contato com ex-agentes de proteção que trabalharam para Mountbatten-Windsor, pedindo que qualquer pessoa com denúncias de crimes sexuais relacionados a Epstein procure as autoridades.