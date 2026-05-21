Chanceler alemão afirma que visita de Putin à China evidencia transformação geoestratégica global

247 - O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou nesta quarta-feira (20) que a visita de Putin à China evidencia uma transformação geoestratégica global, marcada por uma nova política de poder e por mudanças nas regras da ordem internacional, as informações são do RT Brasil.

Segundo o RT Brasil, Merz avaliou que o mundo está ingressando em uma nova etapa histórica, em que os parâmetros tradicionais da política global passam por alterações profundas. Para o chanceler, esse movimento pode ser observado nas ações dos Estados Unidos, da China e da Rússia.

Nova etapa geopolítica

"Trata-se de uma mudança fundamental na política geoestratégica de poder", afirmou Merz. Ao comentar a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à China, o chanceler alemão acrescentou: "E vemos isso neste momento com a visita do presidente russo à China".

Merz também disse que o alcance dessa transformação ainda não pode ser medido em sua totalidade. De acordo com ele, a mudança ligada a "uma nova política de poder e novas estratégias geopolíticas" só poderá ser plenamente compreendida "dentro de alguns anos".

Encontro entre Putin e Xi

Putin encerrou nesta quarta-feira sua visita oficial de dois dias à China, onde se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping. A agenda resultou na assinatura de uma ampla série de acordos e declarações conjuntas entre Moscou e Pequim.

Os documentos mencionados abrangem áreas como cooperação militar e energética, além da defesa de uma ordem mundial multipolar e da rejeição a ações unilaterais. A aproximação entre Rússia e China foi apresentada, nesse contexto, como um dos elementos centrais das mudanças geopolíticas observadas por Merz.

A visita também ocorre em meio a declarações conjuntas de Moscou e Pequim contra tentativas de imposição externa pela força, reforçando a convergência entre os dois países em temas estratégicos e diplomáticos.