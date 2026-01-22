Chanceler alemão diz que Europa não deve se apressar em descartar laços transatlânticos

BERLIM, 22 Jan (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz saudou nesta quinta-feira a mudança de retórica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia e pediu aos europeus que não se precipitem em descartar a parceria transatlântica.

Merz discursou no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, um dia depois de Trump ter recuado abruptamente das ameaças de impor tarifas como forma de pressão para tomar a Groenlândia e descartado o uso da força.

As ameaças dos EUA arriscaram a mais profunda ruptura nas relações transatlânticas em décadas e uma guerra comercial global.

"Apesar de toda a frustração e raiva dos últimos meses, não devemos nos apressar em descartar a parceria transatlântica", disse Merz em um discurso sobre segurança global e competitividade europeia.

"Nós, europeus e alemães, sabemos o quanto é preciosa a confiança na qual a Otan se apoia. Em uma era de grandes potências, os EUA também dependerão dessa confiança. É a sua - e a nossa - vantagem competitiva decisiva."

A Europa e os EUA devem reparar a confiança sobre a qual a aliança transatlântica foi construída, disse ele.

A Alemanha estava entre os sete países europeus que enviaram um pequeno número de militares para a Groenlândia na semana passada, quando a Dinamarca disse que estava dando continuidade aos planos de uma presença maior e mais permanente da Otan para proteger a ilha.