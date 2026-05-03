Chanceler alemão minimiza crise com Trump após anúncio da retirada de tropas

247 - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que não há relação entre suas críticas à política dos Estados Unidos para o Irã e a decisão de Washington de reduzir sua presença militar em território alemão. A fala ocorre após o anúncio do Pentágono de que irá retirar cerca de 5 mil soldados do país europeu. As informações são da agência Reuters.

O mandatário alemão destacou que precisa aceitar divergências com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para manter a cooperação dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), ao mesmo tempo em que reiterou seu compromisso com a aliança transatlântica.

Merz rejeitou a interpretação de que suas críticas à condução da política externa estadunidense no Oriente Médio teriam influenciado a decisão. Ele também negou qualquer conexão entre o episódio e o recuo militar anunciado.

"Tenho que aceitar que o presidente dos EUA tem uma visão diferente sobre essas questões da nossa. Mas isso não muda o fato de que continuo convencido de que os estadunidenses são parceiros importantes para nós", afirmou Merz.

O chanceler alemão havia questionado anteriormente se Trump possuía uma estratégia de saída para o Oriente Médio e chegou a afirmar que os Estados Unidos estavam sendo "embaraçados" nas negociações com o Irã. Em resposta, Trump teria classificado Merz como um líder "ineficaz".

Retirada de tropas e impacto estratégico

O anúncio da retirada de tropas também é interpretado como o abandono de um plano da administração de Joe Biden para a instalação de um batalhão com mísseis de longo alcance Tomahawk na Alemanha.

A iniciativa era vista por Berlim como um elemento de dissuasão contra a Rússia, enquanto países europeus buscavam avançar no desenvolvimento de capacidades próprias de defesa.

Merz afirmou ainda que Trump nunca havia se comprometido formalmente com o plano e que a manutenção desses sistemas militares pelos Estados Unidos seria improvável, segundo a avaliação do chanceler.

Durante sua primeira gestão, Trump já havia defendido a redução da presença militar dos Estados Unidos na Alemanha e reiterou em diferentes ocasiões que países europeus deveriam assumir maior responsabilidade por sua própria segurança dentro da OTAN.