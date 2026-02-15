Chanceler persa acusa Conferência de Segurança de Munique de virar circo contra o Irã

247 - A Conferência de Segurança de Munique virou alvo de duras críticas do governo iraniano. O ministro das Relações Exteriores Abbas Araqchi denunciou o caráter político do encontro e seu direcionamento contra Teerã. Segundo ele, o evento teria se transformado em um “circo”, ao priorizar discursos e pautas de caráter antiraniano. As informações foram divulgadas pela HispanTV.

