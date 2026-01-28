Trump reacende tensão com o Irã e fala em novo ataque "muito pior"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (28) que o Irã deve aceitar negociar um acordo sobre armas nucleares ou enfrentará uma nova ofensiva militar norte-americana, que, segundo ele, será “muito pior” do que ações anteriores. A declaração marca uma nova escalada de tensão entre Washington e Teerã, em meio ao deslocamento de forças militares dos Estados Unidos para o Oriente Médio, segundo informou a agência Reuters.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump fez um apelo direto às autoridades iranianas para que aceitem negociar. “Espero que o Irã rapidamente ‘venha à mesa’ e negocie um acordo justo e equilibrado — SEM ARMAS NUCLEARES — um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, isso é realmente essencial”, escreveu o presidente dos Estados Unidos, reforçando o caráter urgente de sua cobrança.

O republicano lembrou que, durante seu primeiro mandato na Casa Branca, retirou os Estados Unidos do acordo nuclear firmado em 2015 entre o Irã e as principais potências mundiais. Trump também destacou que seu último aviso ao governo iraniano foi seguido por um ataque militar realizado em junho. Em nova mensagem, voltou a adotar um tom ameaçador: “O próximo ataque será muito pior! Não deixe isso acontecer novamente”.

Trump reiterou ainda que uma “armada” norte-americana está a caminho do Irã. Segundo o presidente dos Estados Unidos, uma força naval liderada pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln estaria se aproximando da República Islâmica. Dois funcionários do governo norte-americano confirmaram à Reuters que o Lincoln e navios de apoio chegaram ao Oriente Médio, após se deslocarem da região da Ásia-Pacífico na semana passada.

O envio dos navios ocorreu em um contexto de forte deterioração das relações entre Estados Unidos e Irã, após uma repressão contra protestos internos promovida pelas autoridades iranianas nas últimas semanas. Trump vinha ameaçando intervir caso Teerã continuasse a matar manifestantes, embora as mobilizações nacionais motivadas por dificuldades econômicas e repressão política tenham diminuído recentemente.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que Washington tomará medidas caso o Irã retome seu programa nuclear, após os ataques aéreos realizados em junho por forças israelenses e norte-americanas contra instalações nucleares estratégicas no país.

Do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, declarou que não manteve contato recente com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, nem solicitou negociações, de acordo com informações divulgadas pela mídia estatal iraniana.