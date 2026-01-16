China e Canadá firmam “retomada da cooperação” em encontro entre Xi e Mark Carney

247 - O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que houve uma mudança significativa nas relações entre Pequim e Ottawa após um encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, realizado na capital chinesa, informa a RT. A reunião marcou o primeiro contato direto entre líderes dos dois países em oito anos e sinalizou uma tentativa de reconstrução dos laços políticos e comerciais em um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas.

A aproximação ocorre em um momento em que o Canadá reavalia sua política externa diante do endurecimento da postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a países vizinhos, incluindo Ottawa.

Durante a campanha eleitoral de abril de 2025, Carney havia classificado a China como a principal ameaça à segurança global do Canadá. No entanto, o contexto mudou após declarações e medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a sugerir que o Canadá poderia se tornar o 51º estado norte-americano. Trump também acusou o governo canadense de se beneficiar indevidamente da relação com Washington e impôs tarifas elevadas sobre produtos do país vizinho.

Após a reunião em Pequim, Mark Carney defendeu a reconstrução da relação bilateral. “Juntos, podemos construir a partir do melhor do que essa relação foi no passado para criar uma nova, adaptada às novas realidades globais”, afirmou o primeiro-ministro canadense. Ele destacou que setores como agricultura, energia e finanças devem formar “a base da nossa nova parceria estratégica”.

Xi Jinping concordou com a avaliação e declarou que os dois países mantiveram “discussões aprofundadas sobre a retomada da cooperação”, acrescentando que os diálogos resultaram em avanços positivos. O encontro abriu caminho para a assinatura de um acordo inicial voltado à redução de barreiras comerciais entre as duas economias.

Entre as medidas anunciadas, está a diminuição de tarifas sobre veículos elétricos e sementes de canola. Pelo acordo, o Canadá permitirá a entrada de até 49 mil veículos elétricos chineses com tarifa de 6,1%. A alíquota anterior, estabelecida em 2023 durante o governo do então primeiro-ministro Justin Trudeau, era de 100% para carros elétricos produzidos na China.

As relações entre China e Canadá se deterioraram a partir de 2018, quando Ottawa prendeu uma diretora financeira da gigante chinesa Huawei, atendendo a um mandado dos Estados Unidos. Em resposta, Peququim deteve dois cidadãos canadenses sob acusações de espionagem. O episódio foi seguido por trocas de sanções comerciais e por acusações do Canadá de interferência eleitoral, classificadas pela China como “ridículas”.

Em meio a esse histórico, Carney defendeu recentemente uma estratégia de diversificação comercial. Em outubro, ele afirmou que o Canadá deveria dobrar suas exportações para países fora dos Estados Unidos até 2035, com o objetivo de reduzir a dependência de Washington, que ainda é o principal parceiro comercial canadense.