Li Qiang : China quer cooperar com Canadá para impulsionar novos motores de crescimento
A China acolhe com satisfação mais investimentos de empresas canadenses no país e espera que o Canadá proporcione um ambiente de negócios justo
CGTN – A China está pronta para fortalecer a cooperação com o Canadá em áreas como energia limpa, tecnologias digitais, agricultura moderna, aeroespacial, manufatura avançada e finanças, a fim de impulsionar ainda mais o crescimento econômico, afirmou nesta quinta-feira (15) o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, no encontro com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que está em Beijing para uma visita oficial.
A China acolhe com satisfação mais investimentos de empresas canadenses no país e espera que o Canadá proporcione um ambiente de negócios justo e não discriminatório para as empresas chinesas que investem no Canadá, acrescentou o premiê chinês.
Carney reafirmou o compromisso inabalável do Canadá com a política de Uma Só China. Ele declarou que seu país está pronto para intensificar o diálogo com a China, promover a cooperação em economia, comércio, energia e relações humanas, apoiar, conjuntamente, o papel central das Nações Unidas nos assuntos internacionais e defender o sistema multilateral de comércio e o multilateralismo.
Após as conversas, os dois primeiros-ministros participaram da assinatura de diversos documentos de cooperação nas áreas de comércio, alfândega, energia, construção, cultura e segurança pública.
Fonte: CMG