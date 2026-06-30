China e União Europeia discutem comércio, investimentos, terras raras e OMC em reunião ministerial realizada em Bruxelas

247 - A China e a União Europeia discutiram comércio, investimentos, terras raras e reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) durante uma reunião ministerial realizada em Bruxelas, com o objetivo de ampliar a transparência, reduzir atritos comerciais e estabilizar os laços econômicos bilaterais.

De acordo com a Prensa Latina, o encontro foi presidido pelo ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e pelo comissário europeu para Comércio e Segurança Econômica, Maros Sefcovic. Segundo comunicado citado pela agência, as duas partes concordaram em fortalecer o diálogo político em nível ministerial e buscar maior equilíbrio nas relações econômicas entre Pequim e Bruxelas.

O mecanismo criado inicialmente terá quatro áreas principais de trabalho: balança comercial e de investimentos, controle de exportações, propriedade intelectual e reforma da OMC. A iniciativa busca criar canais permanentes de comunicação para tratar de temas sensíveis e reduzir o risco de novas tensões comerciais entre o gigante asiático e o bloco europeu.

Durante a reunião, China e União Europeia defenderam que os desafios nas relações comerciais e econômicas sejam administrados de forma adequada, com a busca de soluções consideradas viáveis pelas duas partes. Wang Wentao e Maros Sefcovic também autorizaram suas equipes técnicas a manterem contatos sobre os temas definidos no novo mecanismo de diálogo.

As partes concordaram ainda em realizar uma nova reunião ministerial no outono de 2026. Até lá, funcionários chineses e europeus deverão avançar em consultas técnicas, troca de informações e acompanhamento dos pontos mais sensíveis da agenda comercial.

Outro ponto definido foi a criação de um mecanismo conjunto de monitoramento para o intercâmbio de dados comerciais. A proposta prevê acompanhar fluxos de comércio, desenvolver trabalhos técnicos e ampliar a transparência, com o objetivo de fortalecer a confiança mútua e administrar atritos econômicos.

China e União Europeia também discutiram possíveis medidas para ampliar o acesso a mercados. As duas partes trocaram listas de questões consideradas prioritárias e concordaram em manter consultas sobre a balança comercial e de investimentos, tema que costuma ocupar posição central nas negociações entre Pequim e Bruxelas.

No campo dos controles de exportação, os representantes reconheceram avanços no diálogo sobre terras raras, matérias-primas estratégicas e minerais. Esses insumos são considerados essenciais para cadeias industriais de alto valor agregado, incluindo tecnologia, energia limpa, defesa, semicondutores e veículos elétricos.

Pequim e Bruxelas concordaram em fortalecer a comunicação sobre marcos regulatórios e políticas de licenciamento relacionadas a esses produtos. A medida busca evitar rupturas em cadeias produtivas e reduzir incertezas para empresas que dependem de matérias-primas críticas.

A reunião também abordou a necessidade de maior cooperação no âmbito da OMC. China e União Europeia defenderam a reforma da organização, o fortalecimento de sua autoridade e eficácia, além de maior coordenação em torno de regras multilaterais para o comércio internacional.

Na área de propriedade intelectual, os dois lados valorizaram o papel do grupo de trabalho já existente como principal canal de intercâmbio técnico. O objetivo é tratar de questões sistêmicas para melhorar a proteção e a aplicação desses direitos, tema considerado relevante para empresas e setores intensivos em inovação.

A União Europeia é um dos principais parceiros comerciais da China. Apesar de divergências recorrentes em temas econômicos, as duas partes mantêm uma relação ampla, que inclui comércio de bens, investimentos e cooperação industrial em diferentes setores. A criação do novo mecanismo ministerial indica uma tentativa de administrar disputas sem comprometer o volume e a importância estratégica dos laços econômicos.